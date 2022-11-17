الوعي المجتمعي بيفرق.. دكتورة ماريان فارس توضح طرق التعامل مع سكر الأطفال

قدمت الدكتورة ماريان فارس، أستشاري سكر وغدد صماء الأطفال، طرق التعامل مع مرض السكر عند الأطفال، موضحة أن الطفل يمكن أن يصاب بالسكر وهو رضيع وهذا الام تلاحظة عندما تجد إمتلاء الحفاضة بشكل كبير وبالتالي يجب عرضة الي طبيب متخصص.

وأضافت "ماريان فارس" خلال لقائها ببرنامج "حكاوي طبية" المذاع على قناة "صدى البلد" أن هناك نوعين من مرض السكر الاول والثاني، ولكن يمكن علاج الاول بسهولة خاصة عندما يكون في البداية .

وأشارت أستشاري سكر وغدد صماء الأطفال، إلى أن الوعي المجتمعي ييفرق كتير في نتائج العلاج، موضحة أن السكر هو المصدر الاساسي للطاقة، الانسولين يساعد في دخول السكر الي الخلايا بالجسم .