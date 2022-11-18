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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مشهد ساحر.. الطيور المهاجرة تحلق على محميات بحيرة قارون في الفيوم| شاهد

الطيور المهاجرة فى
الطيور المهاجرة فى الفيوم

تشهد محافظة الفيوم سنويا، هجرة لعشرات الطيور المهاجرة من دول اوربا الى محميتى  قارون ووادى الريان، للاستمتاع بالطقس الفريد الذي تتمتع به المحافظة، لاسيما في مواسم الربيع والخريف والشتاء.

وفى مشهد ساحر تتميز به محافظة الفيوم عن باقى محافظات الجمهورية، تتوافد خلاله مئات الطيور المهاجرة الغريبة لتحلق فوق سماء بحيرتى قارون ووادى الريان فى شهرى ديسمبر ويناير من كل عام.

الطيور المهاجرة تحلق فى سماء الفيوم

الطيور المهاجرة  تحلق فى سماء الفيوم

 

يقول الدكتور نبيل حنظل المستشار السياحى لمحافظة الفيوم ، إن الفيوم تشتهر بسياحة مشاهدة الطيور، نظرًا لوجود بحيرتين إحداهما مالحة، وأخرى عذبة، والطيور المهاجرة  تحلق الان فى سماء الفيوم، مشيرًا إلى أن عنصر الجذب الذي يدفع بتلك الطيور الاحتضان بهذه الأماكن، هو الطقس الذى تتمتع به محافظة الفيوم ، خاصة فى فصول الخريف والشتاء.

واضاف حنظل أن هناك طيور تأتي من أوروبا إلى الفيوم قبل موسمها، نتيجة لتغير المناخ، حيث يأتي الكثير من الأجانب لمشاهدة هذه الطيور، من السياحة من دول (إنجلترا، كندا، أمريكا، أستراليا).

طيور مهاجرة تقيم في الفيوم

ويضيف أحمد عبد العال مدير عام أثار محافظة الفيوم السابق،  إن أوقات معينة هي الأنسب لمشاهدة الطيور خلال اليوم، وتحديدًا في شهري نوفمبر وديسمبر من كل عام ، ويكون الوقت الأفضل في هذه السياحة من الساعة 6 صباحًا، وحتى 10 صباحًا، ومن الساعة 1 ظهرًا، وحتى الغروب، مشيرًا إلى أن هناك طيور مهاجرة أصبحت مقيمة في الفيوم طوال العام، مثل طيور الغر، والبلاشون، والكوهية والفلامنجو المهاجر، الذي سيتحول إلى طائر مقيم بالمحميتين بالفيوم، بسبب ملاءمة الجو لبيئته.

 

الفرخة السلطانى  

الطيور المهاجرة  تحلق الان فى سماء الفيوم

 

ويضيف عبد العال  ، بأن هناك طيور مهاجرة تحولت إلى طيور مقيمة في الفيوم، مثل صياد السمك الملون، وطائر أبو المغازل، والذي يعد من طيور جنوب إفريقيا، وأصبح مقيما فى محافظة الفيوم ، بسبب أن الجو ملائم لبيئاتها الأصلية، فضلًا عن توافر الغذاء الذي تحبه، من بينها الغر، وفرخة المياه، والفرخة السلطاني، وهي من النوع الخجول، ولا تظهر إلا في أوقات معينة وتختفي بعدها، مشيرًا إلى أن الأجانب يحبون بعض أنواع الطيور مثل "البكاشينا الملونة".

وأضاف عبد العال أن من أشهر أنواع الطيور المهاجرة القمرية والتي تأتي إلي الفيوم في فترة الهجرة ، وهو طائر يعيش في المناطق المشجرة من أوروبا وغرب آسيا وشمال أفريقيا، ويمتاز بلذة طعم لحمه، ويعتبر من أشهر الطيور المهاجرة وأكثرها شعبية لدى عشاق وهواة الصيد.

طائر السمان يغرد فى محمية وادى الريان 

 

وحول هواية صيد الطيور المهاجرة،  يقول سيد محمود مرشد سياحى  ،  إن محميتى  قارون ووادى الريان  تعدان من المحميات  المعروفة على مستوى مصر والعالم، في هواية صيد الطيور، وكان هناك فترات مسموح بصيد أنواع معينة من الطيور بالمحمية، مثل طائر السمان.

وكان الملك فاروق يواظب على زيارة الفيوم خلال فترة هجرة الطيور وعودتها إلى موطنها لممارسة هوايته المفضلة في صيد الطيور، وكانت الفيوم تعتبر المنتجع الرسمي للأسرة المالكة، وقد أقامت الملكة فوزية استراحة لها على ضفاف بحيرة قارون، مازال متواجدا حتى الان .

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