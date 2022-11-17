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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع شخص وإصابة ثلاثة آخرين بحادث تصادم سيارات بشارع البحر بطنطا

صدى البلد

شهد شارع البحر الرئيسي بمدينة طنطا بمحافظة الغربية منذ قليل مصرع شاب وإصابة ثلاثة آخرين بحادث تصادم ثلاث سيارات بسبب السرعة الزائدة وتم الدفع بسيارات إسعاف لنقل الضحايا والمصابين إلى طوارئ مستشفى المنشاوي العام .

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وتعود أحداث الواقعة حينما تلقى اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم شرطة أول طنطا يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم سيارتين ملاكي وأخرى ربع نقل بسبب السرعة الزائدة بدائرة القسم.

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وانتقلت القيادات الأمنية مدعومة بتشكيلات من قوات الشرطة السرية والنظامية إلى مكان الحادث وتم الدفع بسيارات إسعاف لنقل الضحايا والمصابين إلى طوارئ مستشفى المنشاوي بطنطا.

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وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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