بفستان قصير .. إلهام شاهين تخطف أنظار جمهورها من مهرجان القاهرة السينمائي

حرصت الفنانة إلهام شاهين علي مشاركة جمهورها إطلالتها بمهرجان القاهرة السينمائي، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وخطفت إلهام شاهين أنظار جمهورها بأطلالة جذابة مرتدية فستان قصير مشجر بالورود ، مما حازت علي اعجاب متابعيها.



قالت الفنانة إلهام شاهين، إن الدورة الحالية من مهرجان القاهرة السينمائي تتميز بوجود الفنان الكبير حسين فهمي، الذي أعطى ثقل كبير للمهرجان.

وأضافت إلهام شاهين، خلال حوارها على قناة “دي إم سي” أن الدورة الحالية تضم العديد من الضيوف الأجانب والعديد من الأفلام والأعمال الرائعة، مشيدة بتكريم المخرجة كاملة أبو ذكري.



وعن “الدريس كود” علقت: “احنا جايين لابسين تاييرات اهو، احنا في الشتاء مش لازم نلبس مفتوح، هي شياكة ورقي وليس تحفظ، وهو مطلوب وجيد بدون شك”.

ولفتت إلى أنه من الممكن أن تخوض تجربة الإنتاج السينمائي مرة أخرى.