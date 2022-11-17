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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بإطلالة جذابة.. إليسا تشارك جمهورها رحلتها بباريس

صدى البلد

شاركت الفنانة إليسا  جمهورها فيديو جديد من  باريس عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام.

و تالقت إليسا  في احدث ظهور لها من باريس و علقت علي الفيديو قائلة : It’s the most wonderful time of the year ❤️❤️ #paris.

بالأسود .. إليسا تبهر متابعيها في أحدث إطلالة عبر إنستجرام

إليسا: بعز الأزمات اللي عم نعيشها قدرت مصر تجمع العالم بشرم الشيخ


يستعد كل من المطرب اللبناني راغب علامة والمطربة إليسا لإحياء حفل غنائى ضخم ضمن فعاليات مهرجان zed الشتوي بمدينة الشيخ زايد.


الحفل يقام يوم الجمعة القادمة الموافق ١٨ من شهر نوفمبر الحالي، ومن المفترض أن يصل الثنائى إلى القاهرة يوم الخميس القادم لعمل بروفة General  للاتفاق على الأغاني التى يتم تقديمها على المسرح.

 

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