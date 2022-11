بإطلالة جذابة.. إليسا تشارك جمهورها رحلتها بباريس

شاركت الفنانة إليسا جمهورها فيديو جديد من باريس عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام.

و تالقت إليسا في احدث ظهور لها من باريس و علقت علي الفيديو قائلة : It’s the most wonderful time of the year ❤️❤️ #paris.



يستعد كل من المطرب اللبناني راغب علامة والمطربة إليسا لإحياء حفل غنائى ضخم ضمن فعاليات مهرجان zed الشتوي بمدينة الشيخ زايد.



الحفل يقام يوم الجمعة القادمة الموافق ١٨ من شهر نوفمبر الحالي، ومن المفترض أن يصل الثنائى إلى القاهرة يوم الخميس القادم لعمل بروفة General للاتفاق على الأغاني التى يتم تقديمها على المسرح.