الإلحاح في الطلب.. زيلينسكي يطلب أسلحة من الحكومة الإسرائيلية الجديدة

كشفت صحيفة إسرائيلية، أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي طلب مجدداً من رئيس الوزراء الإسرائيلي الجديد بنيامين نتنياهو، تزويد بلاده بأنظمة دفاع جوي، مشيرة إلى أن نتنياهو وعد بالنظر في القضية في أقرب وقت.

وبحسب ما ذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست"، فإن "نتنياهو قال إنه سينظر في الطلب وسيتعامل مع هذه القضية في أقرب وقت ممكن".

وأشارت إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تطلب فيها الحكومة الأوكرانية أنظمة دفاع إسرائيلية، ففي 18 أكتوبر، أرسلت الحكومة الأوكرانية خطاباً رسمياً إلى إسرائيل، تطلب فيه تزويد كييف بأنظمة دفاع جوي.

وأوضحت أن "تلك الأنظمة تهدف إلى السماح لأوكرانيا بمواجهة الصواريخ الباليستية، ومهاجمة الطائرات دون طيار التي تستخدمها روسيا منذ غزوها لأوكرانيا".

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، قبل أيام، إن إسرائيل لا تملك القدرات الإنتاجية لتزويد أوكرانيا بأنظمة دفاع جوي.

وأوضح غانتس أنه "من وجهة نظر إسرائيل لا يوجد شيء للحديث عن بيع أسلحة دفاع جوي، بما في ذلك القبة الحديدية لأوكرانيا، التي يحتاجونها للدفاع عن أنفسهم من الطائرات الإيرانية دون طيار والصواريخ التي يهاجم بها الروس أوكرانيا".

وأكد غانتس أن "المحادثات حول ذلك مجرد حديث، ونحن نتحقق مما يمكن عمله وتوسيعه، لكن يجب ألا ننسى أن الناتو يقف وراء أوكرانيا"، وفق ما ذكرته صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية.

وأضاف: "من الواضح أنه حتى لو قررت إسرائيل تغيير سياستها، فمن المستحيل إفراغ إمداداتنا من أنظمة الدفاع الجوي وتقديمها لأحد".