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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بروفة قوية.. منتخب مصر الأوليمبي يلتقي المغرب وديا استعدادا لزامبيا

منتخب مصر الأوليمبي
منتخب مصر الأوليمبي

يلتقي منتخب مصر الأوليمبي نظيره منتخب المغرب اليوم، الخميس، وديًا فى مدينة الرباط، استعدادا للقاء زامبيا فى الجولة الحاسمة للتصفيات الأولمبية الكروية فى باريس 2024. 

ويلتقي منتخب مصر الأوليمبي نظيره منتخب المغرب وديا فى تمام الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة الرابعة بتوقيت المغرب.

وحرص السفير ياسر عثمان، سفير مصر فى المغرب، على حضور تدريبات منتخب مصر الأوليمبي لكرة القدم استعدادا للقاء المغرب.

واستقبل محمد بركات، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف العام على منتخب مصر الأوليمبي، السفير ووفد السفارة فى التدريبات، وكان بصحبته محمود حرب، المدير الإداري. 

 وضم وفد منتخب مصر الأوليمبي كلا من: أحمد مبارك، نائب السفير، وإسماعيل صفوت، مستشار السفارة، والعميد مصطفى نصر، ملحق الدفاع.

وحرص وفد السفارة على مقابلة الجهاز الفني البرازيلى لمنتخب مصر الأوليمبي بقيادة روجيريو ميكالى، المدير الفنى، ومواطنيه ليوناردو، مدرب الأحمال، وجواو، محلل الأداء، والجهاز المعاون الوطنى: وائل رياض، المدرب، وعصام الخضري، مدرب الحراس، والدكتور طارق سليمان، رئيس الجهاز الطبي. 
 

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وتضم بعثة منتخب مصر الأوليمبي في الرباط ٢٢ لاعبا هم: 

فى حراسة المرمى: حمزة علاء - علي الجابري.

وفى خط الدفاع: محمد مغربي - محمد طارق - حسام عبد المجيد  - أحمد عيد - محمد أشرف - محمد سمير.

وفي خط الوسط: العربي بدر - محمد حسام بيسو - مصطفى سعد ميسي - أحمد نبيل كوكا - محمود صابر - محمود جهاد - علي زعزع - عبد الغني محمد - عماد ميهوب - زياد كمال - محمد شحاتة.

وفى خط الهجوم: عبد الرحمن عاطف أجويري - حسام أشرف - أسامة فيصل.

وحرص ميكالى على تقديم محاضرة قصيرة شرح خلالها مجموعة من الجمل الفنية والخططية للاعبين الذين قاموا بتنفيذها فى التدريبات، كما شدد على علاج بعض الأخطاء التى لاحظها فى الفترة الماضية، وأبرزها الإيجابية على المرمي ودقة إنهاء الهجمة على المرمي.

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بعثة منتخب مصر الأوليمبي تطير لمواجهة المغرب وديا

وغادرت القاهرة بعثة المنتخب الأوليمبي لكرة القدم لأداء مباراتين وديتين مع نظيره المغربي يومي الخميس والأحد القادمين ضمن استعدادات المنتخب للقاء زامبيا فى الجولة الثالثة للتصفيات الأفريقية المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وسبق البعثة إلى الرباط محمود حرب، المدير الإداري، للترتيب لاستقبالها والتجهيز للمباراتين  والاطمئنان على الإقامة والإعاشة.

تجدر الإشارة إلى أن  مباراتى زامبيا تقامان خلال شهر مارس، بينما تنطلق أمم أفريقيا في شهر يونيو بالمغرب، ويتأهل منها الثلاثة منتخبات الأوائل إلى الأولمبياد مباشرة بينما يلعب الرابع ملحقا مع نظيره من آسيا.

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