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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد أزمة الحضري وميكالي..بركات يكشف حقيقة التغيير في الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي

صدى البلد

 

كشف محمد بركات عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري حقيقة التغيير في الجهاز الفني لمنتخب مصر الأولمبي بعد الأزمة التي نشبت بين عصام الحضري مدرب حراس مرمى منتخب مصر الأولمبي وروجيرو ميكالي المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي.


قال محمد بركات في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "لا يمكنني أن أقول بأن هناك تغيير في الجهاز الفني لـ منتخب مصر الأولمبي ولكني أؤكد أن النظام سوف يسير على الجميع من أجل مصلحة المنتخب الأولمبي".

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أضاف: "بالطبع أدعم ميكالي بشكل كبير لكونه سوف يُحاسب على النتائج في النهاية".

وختم حديثه قائلا: "جلسة الغد سوف يتم مناقشة كافة الأمور التي حدثت بين ميكالي والحضري من أجل التوصل لحل".
 

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