ميكالي يعلن قائمة منتخب مصر الأولمبي لمعسكر نوفمبر

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأولمبي بقيادة البرازيلي روجيريو ميكالي، قائمة الفراعنة للمعسكر الذي يقام من يوم 10 نوفمبر وحتى 20 من الشهر ذاته.

وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمى: حمزة علاء - علي الجابري

خط الدفاع: محمد بدري - محمد مغربي - محمد طارق - ياسين السيد - أحمد عيد - محمد سمير

خط الوسط: محمد حسام بيسو - مصطفى سعد - أحمد نبيل كوكا - محمود صابر - محمود جهاد - علي زعزع - عبد الغني محمد - عماد ميهوب - زياد كمال - محمد شحاتة - عربي بدر

خط الهجوم: عبد الرحمن عاطف - حسام أشرف - أسامة فيصل

ويستعد المنتخب الأولمبي لمواجهة زامبيا في المرحلة الثالثة من تصفيات أمم إفريقيا.

تقام مباراتا زامبيا خلال شهر مارس المقبل، بينما تنطلق أمم أفريقيا في شهر يونيو 2023 بالمغرب.