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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بركات: لا يوجد لاعب في الأهلي ضامن مكانه مع كولر.. فيديو

صدى البلد

أثنى محمد بركات على مارسيل كولر مدرب الأهلي والثقة التي خلقها بينه وبين جمهور النادي الأهلي.

مارسيل كولر.. 

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قال بركات في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "يعجبني فكر مارسيل كولر، في رغبته في تجهيز جميع اللاعبين، من الناحية البدنية عكس ما كان يحدث في الماضي". 


أضاف: "سعيد بما يقدمه الأهلي مع كولر خلال الفترة الأخيرة وهذا هو الأهلي الذي نعرفه". 


وواصل: "كولر خلق ثقة بينه وبين جمهور الأهلي، وهذا ما سيدعم كولر خلال الفترات التي سيتعثر بها". 


وختم حديثه قائلا: "رؤية كولر هي الوحيدة التي تحسم اختياراته وعدالته هي التي جعلت الأهلي يظهر بشكل مميز، ولا يوجد لاعب ضامن مكانه مع كولر". 

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