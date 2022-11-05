بركات: لا يوجد لاعب في الأهلي ضامن مكانه مع كولر.. فيديو

أثنى محمد بركات على مارسيل كولر مدرب الأهلي والثقة التي خلقها بينه وبين جمهور النادي الأهلي.

مارسيل كولر..



قال بركات في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "يعجبني فكر مارسيل كولر، في رغبته في تجهيز جميع اللاعبين، من الناحية البدنية عكس ما كان يحدث في الماضي".



أضاف: "سعيد بما يقدمه الأهلي مع كولر خلال الفترة الأخيرة وهذا هو الأهلي الذي نعرفه".



وواصل: "كولر خلق ثقة بينه وبين جمهور الأهلي، وهذا ما سيدعم كولر خلال الفترات التي سيتعثر بها".



وختم حديثه قائلا: "رؤية كولر هي الوحيدة التي تحسم اختياراته وعدالته هي التي جعلت الأهلي يظهر بشكل مميز، ولا يوجد لاعب ضامن مكانه مع كولر".