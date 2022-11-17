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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

5 متاحف .. الآثار تكشف توقيع اتفاقيات مع الايسيسكو لحماية هذه القطاعات

مصطفى وزيرى
مصطفى وزيرى


قال الدكتور مصطفى وزيري  الأمين العام للمجلس الأعلى للأثار   ، إن مؤتمر المناخ ناقش كافة القضايا المتعلقة ب التأثيرات السلبية للتغير المناخى على القطع الآثرية والمتاحف ، والمناطق الآثرية وقد تم توقيع اتفاقية مع منظمة الايسيسكو وهى المعنية بحماية المناطق الآثرية والمتاحف.

و قد تم ملاحظة أن أغلب المتاحف تعمل ب الكهرباء وهو ما ينتج عنها انبعاثات كربونية وهو ما تطلب توقيع اتفاقية لاستخدام الطاقة الشمسية فى كافة القطاعات .

 

وأضاف " وزيرى  "، خلال تقرير أذاعه برنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية مصر الأولى ، أن اتفاقية استخدام الطاقة الشمسية تشمل 5 متاحف والاهتمام ب المناطق الآثرية وعمل مشاريع وتقديمها لمنظمة الايسيسكو لمواجهة التغيرات المناخية واتخاذ اجراءات تنفيذية فى هذا الشأن .


وأشار إلى أن الدولة المصرية توقعت أزمة التغيرات المناخية منذ سنوات وأطلقت عدة مبادرات لحماية التراث التاريخى ومنها الابتعاد عن استخدام السولار فى المركبات وتحويلها للطاقة الكهربائية والشمسية وسيتم تعميمها فى كافة المحافظات .

 

 

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