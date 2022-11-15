الأعلى للآثار: سنكون جاهزين لافتتاح المتحف المصري الكبير خلال أشهر قليلة.. فيديو

أكد الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للأثار، أنه سيكون هناك تطوير شامل لمنطقة الأهرامات ومحيطها، وذلك من أجل تأهيلها للنشاط السياحي.

وقال مصطفى وزيري، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “من مصر”، عبر فضائية “سي بي سي”، انه

سيتم رفع كفاءة المناطق المحيطة بالمتحف المصري الكبير، مؤكدا أنه سنكون جاهزون لافتتاح المتحف المصري الكبير خلال أشهر قليلة قادمة.

الأهم في العالم

وتابع الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن الرئيس السيسي وجه بأن يكون المتحف جزءا من المنطقة المحيطة به وهي المنطقة السياحية الأهم في العالم.