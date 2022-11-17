بإطلالة رياضية.. مصطفى شعبان يخطف الأنظار في أحدث ظهور

نشر الفنان مصطفي شعبان عدة صور عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.

وظهر في الصور بإطلالة رياضية، مما نال اعجاب متابعيه.

ويبدأ المخرج أحمد خالد موسى تصوير مسلسل بابا المجال» والذى يخوض به الفنان مصطفى شعبان السباق الدرامى خلال شهر رمضان القادم منتصف شهر نوفمبر القادم.

ويواصل أحمد خالد موسى معاينة أماكن التصوير، وتجرى الجهة المنتجة التعاقد مع باقى فريق العمل للإعلان عن جميع التفاصيل خلال الأيام المقبلة.

ويشارك فى المسلسل باسم سمرة، ياسمين رئيس، سوسن بدر، محمود حافظ، مها نصار، محمد كشك، رياض الخولي، عارفة عبد الرسول، سما إبراهيم، محمد رضوان، وتدور أحداث العمل فى إطار الدراما الشعبية.

وفى سياق آخر، ينتظر المخرج أحمد موسى، عرض مسلسل مهب الريح»على إحدى المنصات الإلكترونية، للفنانة هند صبري، إياد نصار، ماجد المصري، هدى المفتي، مؤمن نور، نهى عابدين،على الطيب، وتدور أحداث المسلسل فى عالم المحاماة، حيث تعتمد القصة على وجود مكتب محاماة يمتلكه إياد نصار ويعمل فيه معظم أبطال العمل.