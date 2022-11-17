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فرصة .. شروط ومواعيد حجز وحدات الإسكان الاجتماعي ودار مصر وجنه

صدى البلد

قدمت مذيعة صدى البلد ايمان عبد اللطيف تغطية حية عن كيفية حجز شقق بمشروعات صندوق الإسكان الاجتماعي دعم التمويل العقاري،للحصول علي شقه مناسبة في ظل الغلاء الفاحش لاسعار الوحدات السكنية المعروضه باسعار باهضة الثمن، وللاستفادة من الفائدة القليلة من البنوك لدعم الإسكان.

شاهد الفيديو:

وعن موعد حجز وحدات سكن مصر وجنة مصر ودار مصر، فقد حددها صندوق الإسكان الاجتماعي كالتالي:

اليوم الإثنين 14 نوفمبر، فتح الحجز لمشروع سكن مصر.
غدا الثلاثاء 15 نوفمبر، فتح الحجز لمشروع دار مصر.
الأربعاء 16 نوفمبر، فتح الحجز لمشروع جنة مصر.
ويستعرض موقع صدي البلد موعد فتح الحجز بالوحدات السكنية لصندوق الإسكان الاجتماعي دعم التمويل العقاري،لحجز شقق الإسكان المتوسط  دار مصر – سكن مصر- جنة ،و ذلك الحجز للمواطنين الذين قاموا بسداد مقدمات جدية الحجز بالإعلان الثاني بالتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية ولم يقوموا بحجز وحدة سكنية.

و يمكنك الاطلاع على كراسة الشروط ومواصفات وأماكن الشقق بدأ من غدا الأحد الموافق 13 نوفمبر الجاري، حيث يمكن التقديم والحجز على الموقع الإلكتروني المخصص للحجز https://nch.shmff.gov.eg.

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