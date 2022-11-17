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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مجلس الزهور يدعو الأعضاء لحضور الجمعية العمومية

رئيس نادي الزهور
رئيس نادي الزهور محمد الدمرداش

قام مجلس إدارة نادي الزهور برئاسة المستشار محمد الدمرداش بدعوة أعضاء النادي من أجل حضور الجمعية العمومية العادية المقرر إقامتها غدًا الجمعة الموافق 18 نوفمبر في مقر النادي بمدينة نصر.

 

وقد قام مجلس الإدارة بنشر الدعوة لحضور الجمعية العمومية على الصفحات الرسمية للنادي عدة مرات، كما قام أعضاء مجلس الإدارة بنشر الدعوة على صفحاتهم الرسمية، بالإضافة إلى وضع الإعلان الخاص بإقامة الجمعية العمومية على أبواب النادي منذ اليوم الأول للدعوة.

 

وأكد المستشار محمد الدمرداش خلال جولاته بالنادي على أهمية حضور الأعضاء الجمعية العمومية قائلًا: ”من الضروري حضور الجميع غدًا ليس فقط للتوقيع في الكشوفات ولكن ايضًا لحضور الاجتماع الذي سيقام في الثامنة مساءً حيث سيقوم مجلس الإدارة بعرض كل ما تم انجازه خلال العام الماضي على أعضاء الجمعية العمومية ومناقشة جدول الأعمال والميزانية، فنحن مكلفون من قبل الأعضاء لإدارة نادينا الحبيب الذي نشترك جميعًا في حبه ونهدف جميعًا لرقيه وتقدمه“.

 

ويبدأ تسجيل الأعضاء في كشوف الحضور غدًا ابتداءً من الساعة التاسعة صباحًا ويستمر حتى الساعة السابعة مساءً في صالة الكاراتيه، فيما يبدأ اجتماع الجمعية العمومية الساعة الثامنة مساءً في الصالة المغطاة.
 

والذين لهم حق حضور الجمعية العمومية هم أعضاء الفرع الرئيسي بمدينة نصر والذين قاموا بسداد الاشتراكات السنوية ومضى على عضويتهم عام واحد.

 

الجدير بالذكر أن نادي الزهور يشهد طفرة إنشائية ورياضية كبرى خلال الأعوام الماضية وذلك على الرغم من مرور العالم بأزمات صحية واقتصادية أدت إلى توقف كافة الأنشطة لفترات طويلة.

نادي الزهور الزهور محمد الدمرداش الجمعيه العموميه

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