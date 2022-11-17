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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بأكثر من 3%.. تراجع كبير في أسعار النفط عالميا

أسعار النفط
أسعار النفط

تراجعت أسعار النفط، أكثر من 3٪، اليوم الخميس، وسط ضغوط على الطلب بسبب تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا في الصين والمخاوف من زيادات أكبر في أسعار الفائدة الأمريكية.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 3.08 دولار أو 3.3 بالمئة لتبلغ عند التسوية 89.78 دولار للبرميل، بينما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 3.95 دولار أو 4.6 بالمئة إلى 81.64 دولار للبرميل. 

وقال عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيمس بولارد، إن قاعدة السياسة النقدية الأساسية تتطلب رفع أسعار الفائدة إلى حوالي خمسة بالمئة على الأقل، في حين أن الافتراضات الأكثر تشاؤما توصي بمعدلات أعلى من 7٪.

وارتفع الدولار مع استيعاب المستثمرين البيانات الاقتصادية الأمريكية. وارتفاع الدولار يجعل النفط المقوم بالعملة الأمريكية أكثر تكلفة للمشترين من حائزي العملات الأخرى.

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وسجلت الصين زيادة يومية في حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وقالت “رويترز” إن المصافي الصينية طلبت خفض حجم مشتريات الخام السعودي في ديسمبر في الوقت الذي خفضت فيه أيضا من حجم شراء الخام الروسي. 

وفي حين أن عدد حالات الإصابة بـ فيروس كورونا في الصين قليل مقارنة ببقية دول العالم، إلا أنها تطبق سياسات صارمة للحد من تفشي فيروس كورونا مما يقلل الطلب على الوقود.

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