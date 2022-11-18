فتاة بالمنوفية تضع مولودة من خطيبها وتلقيها في الشارع بعد ولادتها بساعات

في حادث مأساوي ألقت ام بطفلتها في الشارع عقب ساعات من ولادتها حيث قامت بمساعدة والدة الطفلة بإلقائها في الشارع عارية بالحبل السري حتى عثر عليها أحد الأشخاص وتم تسليمها لقسم الشرطة.

ساعات من البحث لقوات الشرطة وفحص الكاميرات حيث تبين قيام أحد الأشخاص بإلقاء الطفلة في الشارع وبتتبع ملامحه كانت المفاجأة بأن الطفلة نتيجة علاقة غير شرعية بين شاب وفتاة من أحدي قري مركز اشمون في محافظة المنوفية.

حيث تبين أن بطل الواقعة هو شاب في العشرينات من عمره خطب أحدي فتيات قريته ونشبت بينهم علاقة غير شرعية في فترة الخطوبة.

فوجئت الفتاة بحملها ولكنها اخفت على أسرتها الخبر طوال 9 شهور حيث كانت تلجأ الي العديد من الحيل من أجل إخفاء ظهور حملها حتي ظن أهلها أنها بحاجة إلى العلاج وقالوا إنه " انتفاخ " من القولون ولم يلحظ أحد طوال ذلك الفترة.

ويوم الولادة اصطحب الشاب خطيبته الي أحد الأماكن في المدينة ووضعت الأم طفلتها ولكن قام باصطحاب الطفلة وإلقائها في الشارع وذلك للتهرب من المسئولية ومما حدث.

طفلة تبكي ووجهها ملطخ بالتراب .. هكذا كان حالة الطفلة عقب ساعات من ولادتها حيث انتشرت صورها علي موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك لتكشف بعد ذلك قوات الشرطة تفاصيل ما حدث.

فيما تم القاء القبض على الشاب والفتاة وأمرت النيابة بحبسهم ٤ أيام على ذمة التحقيقات.

وسادت حالة من الصدمة بين أبناء القرية عقب الإعلان عن الأمر وكذلك أسرة كلا من الشاب والفتاة الذين يجلسون بين قضبان السجن ينتظرون مصيرهم وتجديد حبسهم.