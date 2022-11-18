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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

موعد مباراة المنتخب وبلجيكا بالكويت والقنوات الناقلة

صدى البلد

تتجه أنظار جماهير الكرة المصرية اليوم الجمعة لمتابعة مباراة المنتخب الأول أمام بلجيكا علي ملعب جابر الأحمد بالكويت .

موعد مباراة مصر وبلجيكا والقنوات الناقلة 


تقام مباراة المنتخب المصري وبلجيكا في تمام الخامسة مساء “بتوقيت القاهرة”، وتذاع عبر شبكة أون تايم سبورتس المصرية .

 

منتخب مصر ضد بلجيكا:


ويستهدف منتخب مصر بقيادة مديره الفني روي فيتوريا، في تحقيق فوزا معنويا على بلجيكا في مباراة اليوم.

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على الجانب الآخر، يستهدف روبيرتو مارتينيز، المدير الفني لمنتخب بلجيكا، الاطمئنان على جميع عناصر المنتخب، قبل المشاركة في بطولة كأس العالم، المقرر انطلاقها الأحد المقبل.

وجاءت قائمة مصر لمواجهة بلجيكا كالتالي:

محمد الشناوي - أحمد الشناوي  - محمد عواد - عمر جابر  - أكرم توفيق  - أحمد حجازي  - علي جبر - أسامة جلال - محمود علاء - محمد حمدي  - حسين السيد - طارق حامد - حمدي فتحي - محمد النني - إمام عاشور - محمود حمادة - محمد مجدي قفشة - طاهر محمد طاهر - أحمد سيد زيزو - محمد صلاح- محمود تريزيجيه  - أحمد حسن كوكا - مروان حمدي - مصطفي محمد

كهربا مصطفي محمد عمر جابر محمد النني طاهر محمد طاهر تريزيجيه محمد صلاح

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