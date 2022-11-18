أحمد بدير: أشعر بسعادة غامرة لزيارة فلسطين ولمست الدفء من شعبها

قال الفنان أحمد بدير، إنه شعر "بسعادة غامرة وانتعاشة"، بمجرد أن وطأت قدماه أرض فلسطين، مُشيرًا إلى أنه لمس الدفء والمشاعر الجياشة من شعبها تجاه مصر.



وأضاف بدير - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط - أنه عندما زار المدن الفلسطينية؛ تأكد أن الاحتلال الإسرائيلي لم ينل من عزيمة هذا الشعب الجبار، الذي يأبى إلا أن يعيش بعزة وبكرامة وإرادة.



وسلط بدير الضوء على حفاوة كبيرة في استقباله، كونه مواطنا مصريًا، وليس لمجرد كونه الفنان أحمد بدير، مًشيرًا إلى ارتباط مصر بالقضية الفلسطينية، وأن مصر لم ولن تتخلى عنها في أحلك الظروف وأصعب الأوقات.



ويتواجد الفنان المصري الكبير أحمد بدير والشاعر هشام الجخ في الأراضي الفلسطينية حاليًا. وتم تكريمهما يوم الاثنين الماضي، من قبل مؤسسة "سيدة الارض" ضمن كوكبة من رموز العالم العربي.



وفي سياق فني، قال بدير إنه سيعود إلى الشاشة الصغيرة بمسلسلين في رمضان المُقبل، وهما "حضرة العمدة" مع روبي وسميحة أيوب، ومن إخراج عادل أديب، ومسلسل "معاوية" الذي تم تصويره في تونس.



وأضاف أنه يشارك في مسلسل "معاوية" فيما يمكن اعتباره دور شرف بـ 11 مشهدًا، ولكنه شعر بانجذاب شديد لهذا الدور كونه مليء بالمشاعر والأحاسيس.



وعن تعطش الجمهور لرؤيته على خشبة المسرح، قال الفنان أحمد بدير، إن المسرح أصبح صعبًا هذه الأيام، نظرًا للظروف الاقتصادية وارتفاع أسعار التذاكر، مُشيرًا إلى أنه يعوض ذلك عندما تأتيه فرصة عمل "مناسبة" في مسرح الدولة، وهو لا يتردد في ذلك، ضاربًا على ذلك أمثلة بمسرحيات "غيبوبة" و"فرصة سعيدة" و"الملك هو الملك" موضحا أنه يكون سعيدا جدا بهذه العروض كون أسعار التذاكر فيها تكون في متناول يد المواطن العادي.