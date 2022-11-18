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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إبراهيم فايق برفقة محمد صلاح : أفضل لاعب في العالم و دايما رافع راسنا

صدى البلد

نشر الإعلامي إبراهيم فايق صورة له برفقة الاعب محمد صلاح عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

و علق إبراهيم فايق علي الصورة  قائلا : مع أفضل لاعب في العالم ، مبرووك يا فخر مصر والوطن العربي، دائما رافع راسنا ومصدر سعادة وفخر .

مدحت العدل ينفي كتابته قصة حياة محمد صلاح

مدحت العدل: شيكابالا أحرف من محمد صلاح وظروفه الأسرية منعت احترافه

و كان قد نفى السيناريست والكاتب الكبير مدحت العدل، قيامه بكتابة قصة حياة النجم الدولي المصري محمد صلاح، قائلا: "مش بعمل قصة حياة محمد صلاح وأتمنى اعملها وأنا شايف أنه تخطى كل الحدود وأتمنى اعمل قصة حياته وهو نموذج إيجابي للمصريين يجب نقدمه للناس".

وأضاف مدحت العدل، في لقاء ببرنامج "حبر سري"، مع الإعلامية اسما إبراهيم، على قناة القاهرة والناس، أن محمد صلاح لم يبتعد عن ظروفه واستطاع أن يتعامل معها بمفردات البلد التي نشأ فيها، متابعا: "محمد صلاح عرف يتعامل بمفردات البلد اللي هو فيها دون أن يتخلى عن هويته وأصوله وجذروه المصرية واعتبره ابني وكلنا نعتبره ابننا".

واستكمل: "لو بعمل فيلم عن محمد صلاح هيكون أول مشهد وهو بيخرج من بيته في نجريج ويتجه إلى المقاولون العرب ثم المشهد الثاني وهو يسلم على ملكة إنجلترا وهو يحصد الجوائز والألقاب"، مؤكدا أن محمد صلاح عمل ده كله بنفسه ومفيش حد ساعده ومفيش مستحيل.

الإعلامي إبراهيم فايق أداء اللاعب محمد صلاح أرقام محمد صلاح إنجازات محمد صلاح

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