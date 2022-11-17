عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مدحت العدل: شيكابالا أحرف من محمد صلاح وظروفه الأسرية منعت احترافه

شيكابالا وصلاح
شيكابالا وصلاح

أكد السيناريست والكاتب الكبير مدحت العدل، أن شيكابالا أحرف من النجم العالمي محمد صلاح ولكن الظروف الأسرية التي تعرض لها شيكابالا حالت دون تحقيقه العالمية، قائلا: "شيكابالا أحرف من محمد صلاح ولو سألتوا صلاح بنفسه هيقوله كده".

 

وأوضح مدحت العدل، في حوار ببرنامج "حبر سري"، مع الإعلامية أسما إبراهيم، على قناة القاهرة والناس، أن شيكابالا تعرض لظروف أسرية صعبة منذ طفولته حينما جاء إلى القاهرة بمفرده في طفولته وترك أهله في أسوان كما أنه كان يتيما وفي ظروف كتير لم تساعد في احترافه، مضيفا: "شيكابالا لو عقليته شديدة التوازن كان ممكن يبقى زي محمد صلاح".

 

وتابع: "لو عايزين نطلع نماذج محمد صلاح كتير لازم يكون في رعاية وصلاح فلته زمانه بره مصر وهو ظاهرة عالمية وليست مصرية"، مؤكدا أن مصر فيها نماذج كثيرة مثل محمد صلاح في الرياضة والفن وغيره من المجالات ولكن الظروف هي التي تساعد في تلميع النجم وتقديمه للعالم.

 

حبر سري محمد صلاح مدحت العدل القاهرة والناس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إجابة طالب عن سؤال بالامتحان تثير الجدل على مواقع التواصل .. تفاصيل

تحذير شديد اللهجة من الصحة.. دواء يباع بالصيدلية يعالج البرد ويسبب الموت

بصورة البطاقة.. كيف تحصل على 11 ألف جنيه شهريا من بنك ناصر

كيلو الأرز بـ 10 جنيهات ونصف فقط.. من أين تحصل عليه؟

10 جنيهات للجرام.. ارتفاع الذهب بشكل كبير وهذا سعر عيار 21

قرار عاجل من النيابة تجاه الطفل المتهم بالتعرض لفتاة فرنسية بالمقطم

قبل الإعلان الرسمي .. تسريبات : محمد صلاح أفضل لاعب في العالم 2022

تحذير شديد اللهجة للمواطنين .. تخزين الأرز في المنزل يعرضك لهذه العقوبة

ترشيحاتنا

برج الدلو .. حظك اليوم الجمعة 18 نوفمبر 2022 : فرص جيدة لكسب المال

اليمن .. الحوثي يجري تجربة صاروخية خطيرة في الحديدة

"ضياء السيد" عن تصريحات صلاح قبل مواجهة كوت ديفوار بأمم إفريقيا : كانت مفاجئة

وقوف المأمومين متقدمين عن الإمام خارج المصلى يوم الجمعة.. هل يبطلها؟

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الجمعة 18 نوفمبر 2022 مهنياً وصحياً وعاطفيًا

في غياب رونالدو.. منتخب البرتغال يكتسح نيجيريا برياعية استعدادًا لكأس العالم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أوشك أن يمزق "طرحة" العروس..عريس مصري يرقص في حفل زفافه بطريقة هيستيرية

إنجي المقدم تطل ببدلة شفافة في فعاليات مهرجان الفاهرة السينمائي

اتاخدت على خوانة..ماذا قالت تقارير المستشفى عن تحاليل إدمان شيرين عبد الوهاب؟

هنادي مهنا وزوجها بإطلالة تكشف خسارتها الوزن بمهرجان السينما.. صور

فيديو

مهرجان القاهرة السينمائي .. ندوة كاملة أبو ذكري والفيلم المصري ١٩ ب

المستشفى كامل العدد .. تعرف على تطورات إصابة لاعبي الأهلي / فيديوجراف

بمحضر شرطة.. شاهد| اللانش بوكس الذي تسبب في فصل طالب من المدرسة

فرصة .. شروط ومواعيد حجز وحدات الإسكان الاجتماعي ودار مصر وجنه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.عمرو الديب

حدود المقدرة الاقتصادية الروسية في مواجهة التحديات

آية عبد الرؤوف

المستقبل والخوف من الغد.. ماذا نفعل؟

المستشار أسـامة الصعيدي

تبقى مصر في القمة بعد قمة المناخ

حازم الشريف

نعم للانتماء للوطن

هند عصام

حورس المنتقم

غادة جابر

رحلتي الأولى لمؤتمر الأطراف.. ورسائل السلام

عبد المعطى أحمد

جمعة سوداء عندهم .. بيضاء عندنا

د.هادي التونسي

وداعا يوسف الشاروني الإنسان

اﻟﻤﺰﻳﺪ