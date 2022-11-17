مدحت العدل: شيكابالا أحرف من محمد صلاح وظروفه الأسرية منعت احترافه

أكد السيناريست والكاتب الكبير مدحت العدل، أن شيكابالا أحرف من النجم العالمي محمد صلاح ولكن الظروف الأسرية التي تعرض لها شيكابالا حالت دون تحقيقه العالمية، قائلا: "شيكابالا أحرف من محمد صلاح ولو سألتوا صلاح بنفسه هيقوله كده".

وأوضح مدحت العدل، في حوار ببرنامج "حبر سري"، مع الإعلامية أسما إبراهيم، على قناة القاهرة والناس، أن شيكابالا تعرض لظروف أسرية صعبة منذ طفولته حينما جاء إلى القاهرة بمفرده في طفولته وترك أهله في أسوان كما أنه كان يتيما وفي ظروف كتير لم تساعد في احترافه، مضيفا: "شيكابالا لو عقليته شديدة التوازن كان ممكن يبقى زي محمد صلاح".

وتابع: "لو عايزين نطلع نماذج محمد صلاح كتير لازم يكون في رعاية وصلاح فلته زمانه بره مصر وهو ظاهرة عالمية وليست مصرية"، مؤكدا أن مصر فيها نماذج كثيرة مثل محمد صلاح في الرياضة والفن وغيره من المجالات ولكن الظروف هي التي تساعد في تلميع النجم وتقديمه للعالم.