ايه أخبار ليلى .. وصلة مزاح بين السولية وموسيماني عبر إنستجرام

دارت وصلة مزاح بين عمرو السولية نجم فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي وبيتسو موسمياني المدير الفني السابق للفريق عبر موقع التواصل الاجتماعي “ انستجرام ”.

ونشر عمرو السولية عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “ انستجرام ” صور كثيرة عليها “ اسأل السولية ”.

ليعلق موسمياني قائلا :“ ايه أخبار ليلي ” .

وفي سياق متصل أنهت إدارة الأهلي كافة الأمور الخاصة بخمس مفاجآت لجماهير وأعضاء النادي للإعلان عنها قبل نهاية الشهر الجاري .



وعاد إلى القاهرة محمود الخطيب رئيس النادي بعد رحلة علاجية في باريس استمرت قرابة الشهر ونصف الشهر، و كان في استقباله بمطار القاهرة العامري فاروق نائب رئيس النادي، وطارق قنديل ومحمد سراج عضوا مجلس الإدارة، والدكتور سعد شلبي المدير التنفيذي، وسمير عدلي المدير الإداري لفريق الكرة، وجمال جبر مدير الإعلام بالنادي، واللواء علاء صلاح الدين مدير أمن النادي، وأسامة حسني الإعلامي بقناة الأهلي.



وقال مصدر في تصريحات خاصة لصدي البلد أنه سيتم الإعلان الرسمي عن تفاصيل عقد البث الفضائي لمباريات الفريق الأول للكرة والذي يعد الأعلى في تاريخ النادي، وأضاف أن المفاجأة الثانية ستكون في عقد مؤتمرات للكشف عن العقود التاريخية لرعاة النادي.



وأوضح ان المفاجأة الثالثة تتعلق بالكشف عن مفاجأة حول فرع جديد للنادي والرابعة تتعلق بملف إستاد النادي والخامس هو افتتاح المرحلة الأولي من فرع النادي بالتجمع الخامس والذي تحدد له مبدئيا يوم 25 نوفمبر الجاري.