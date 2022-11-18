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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الذهب يرتفع ويتجه صوب خسارة أسبوعية

صدى البلد

ارتفعت أسعار الذهب الجمعة 18 نوفمبر بفعل تراجع الدولار الأمريكي، لكنها ما زالت تتجه صوب تكبد أول خسارة أسبوعية في 3 أسابيع متأثرة بمؤشرات من مسؤولي الفدرالي الأمريكي، بالمزيد من ارتفاع أسعار الفائدة.
              
وبحلول الساعة 04:33 بتوقيت غرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.16% إلى 1763.65 دولار للأونصة متجهاً صوب خسارة أسبوعية بنحو 0.4%.
              
وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2% إلى 1765.60 دولار للأونصة.

وعلى الرغم من أن الذهب يعتبر تحوطاً ضد التضخم فإن ارتفاع أسعار الفائدة والعائد على سندات الخزانة يزيد تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن النفيس الذي لا يدر فائد


وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.8% إلى 21.12 دولار للأونصة، وصعد البلاتين 0.5% إلى 984.48 دولار للأونصة، وزاد البلاديوم 0.7% إلى 2020.19 دولار للأونصة.
              
لكن جميع المعادن النفيسة تتجه صوب إنهاء الأسبوع على انخفاض.

الدولار أسعار الذهب مؤشرات فضة اسعار الفائدة

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