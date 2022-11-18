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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

السكة الحديد: تعديل مواعيد بعض القطارات على خط القاهرة / أسوان

قطارات السكة الحديد
قطارات السكة الحديد

قررت الهيئة القومي لسكك حديد مصر تعديل مواعيد وتركيب بعض القطارات على خط القاهرة / أسوان وبيانها كالآتى : 


أولاً : تعديل مواعيد القطارات الآتية : 
1- اعتباراً من يوم الأحد الموافق 20/11/2022 يتم تعديل ميعاد قيام قطار (1030) ركاب أسوان/ السدالعالي  حيث يقوم الساعة 17.15 بدلاً من الساعة 17.00 كالجدول المرفق  .
2-  اعتباراً من يوم الأحد الموافق 20/11/2022  يتم تعديل ميعاد قيام قطار (1029) ركاب السد العالي / أسوان حيث يقوم الساعة 16.30 بدلا من الساعة    16.05     كالجدول المرفق . 
3- اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 22 /11 / 2022 يتم تعديل ميعاد قطار (3006) ثالثة مكيفة القاهرة / أسوان ليقوم من القاهرة الساعة 00.50 بدلاً من الساعة 5.15 ويصل أسوان الساعة 13.30 نفس اليوم  بدلاً من الساعة 18.10 . 
4- اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 23 / 11 / 2022 يتم تعديل ميعاد قطار (3007) ثالثة مكيفة أسوان / القاهرة ليقوم من أسوان الساعة 10.00 بدلاً من الساعة 9:00 ويصل القاهرة الساعة 22.25 نفس اليوم بدلاً من الساعة 21.55 . 
5- ويترتب على ما سبق تعديل مواعيد بعض القطارات [ 81 – 90 – 1010 – 732 – 723 – 744 – 752 – 718 – 735 ] كالجداول المرفقة . 
ثانياً : تعديل تركيب القطارات الآتية : 
1- اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 22/11/2022 يتم تعديل تركيب قطار (988) مكيف القاهرة / أسوان بعربات ثالثة مكيفة ليكون بالتركيب [ 8 عربات ثالثة مكيفة + عربة بوفيه ثالثة تهوية ديناميكية ] وبنفس الجدول الحالى . 
2- اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 23 /11 / 2022 يتم تعديل تركيب قطار (1903) مكيف أسوان / القاهرة بعربات ثالثة مكيفة ليكون بنفس التركيب الوارد به قطار ( 988 ) وبنفس الجدول الحالى . 
3- اعتباراً من يوم  الخميس 24 / 11 / 2022 يتم تعديل تركيب قطار (1) اكسبريس القاهرة / الاسكندرية ليكون بالتركيب [ 10 عربات ثالثة تهوية ديناميكية + عربة بوفيه ] وبنفس الجدول الحالى . 
4-  اعتباراً من يوم  الخميس الموافق  24 / 11 / 2022 يتم تعديل تركيب قطار (164)  اكسبريس الاسكندرية / أسوان  ليكون بنفس التركيب الوارد به قطار (1)  وبنفس الجدول الحالى . 
5- اعتباراً من يوم  الجمعة الموافق 25 / 11 / 2022 يتم تعديل تركيب قطار (163)  اكسبريس أسوان / الاسكندرية  ليكون بنفس التركيب الوارد به قطار (164)  وبنفس الجدول الحالى . 
6- اعتباراً من يوم  السبت الموافق 26 / 11 / 2022 يتم تعديل تركيب قطار (18)  اكسبريس الاسكندرية / القاهرة  ليكون بنفس التركيب الوارد به قطار (163)   وبنفس الجدول الحالى .

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