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ديني

نجاة وعصمة من 4 فتن.. لا تفوتك قراءة سورة الكهف يوم الجمعة

صدى البلد

قراءة سورة الكهف يوم الجمعة.. أجاب الدكتور مجدي عاشور المستشار السابق لمفتي الجمهورية عن سؤال : ما حكم قراءة سورة الكهف يوم الجمعة ؟ وما هو وقتها ؟ وما فضلها ؟

قراءة سورة الكهف يوم الجمعة 

وقال الدكتور مجدي عاشور إن قراءة سورة الكهف يوم الجمعة سُنَّة، يُثابُ فاعلها،  مؤكدا أنه تصح قراءتها من غروب شمس يوم الخميس إلى غروب شمس يوم الجمعة، فيجوز قراءتها في أَيِّ وقتٍ بين هذين الوقتين، وأن أفضل وقتها من بعد فجر الجمعة إلى وقت صلاة الجمعة.
أما فضلها فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم : "مَن قرَأَ سورةَ الكَهفِ يومَ الجمُعةِ سطَعَ له نورٌ من تحتِ قَدَمِه إلى عَنانِ السماءِ يُضيءُ له يومَ القيامةِ ، وغُفِرَ له ما بينَ الجمُعَتَينِ" .

نجاة وعصمة من 4 فتن

ولسورة الكهف يوم الجمعة نجاة وعصمة من 4 فتن، حيث سورة الكهف تقي من فتن الدنيا، فتضم سورة الكهف حكماً ومواعظ كثيرة، وتشتمل في محتواها بعض الفتن الموجودة في الدنيا والتي يواجهها الإنسان دائماً، طوال فترة حياته، ومنها فتنة الدين والتي وردت في قصة أصحابِ الكهف، وكيف استعان الفتية بالله، وهربوا من كفر قومهم، فحماهم الله ونجّاهم من الشر والكفر.
وكذلك فتنة المال التي وردت في قصة صاحب الجنتين، وفشل الرجل صاحب الإيمان الضعيف في الاختبار،  بالإضافة إلى فتنة العلم والتي جاءت في قصة الخضر مع سيدنا موسى "عليه الصلاة والسلام"، وشكر النعمة وكيفية المحافظة عليها، وفتنة الملك والسلطة التي وردت في قصةِ ذي القرنين، وكيف نجا ذو القرنين من هذا الابتلاء بشكر النعمة العظيمة.

كما استدل مركز الأزهر للفتوى عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» بما ورد عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: «مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الْكَهْفِ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ، أَضَاءَ لَهُ مِنَ النُّورِ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ الْعَتِيقِ» [رواه: الدارمي]، وعنه أيضًا، قال النبي –صلى الله عليه وسلم-: «مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الْكَهْفِ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ أَضَاءَ لَهُ مِنَ النُّورِ مَا بَيْنَ الْجُمُعَتَيْنِ».

وأضاف المركز، فى إجابته عن سؤال: «ما حكم قراءة سورة الكهف يوم الجمعة؟ ومتى يكون وقت قراءتها؟» أن وقت قراءتها، فإنه تقرأ السورة في ليلة الجمعة أو في يومها، وتبدأ ليلة الجمعة من غروب شمس يوم الخميس، وينتهي يوم الجمعة بغروب الشمس.
وأفاد: فيكون وقت قراءة سورة الكهف يوم الجمعة من غروب شمس يوم الخميس إلى غروب شمس يوم الجمعة، قال المناوي: فيندب قراءتها يوم الجمعة وكذا ليلتها كما نص عليه الشافعي -رضي الله عنه-.

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