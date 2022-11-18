"تمائم" كأس العالم.. من "الأسد ويلي" عام 1966 إلى "لعيب" في مونديال قطر

ظهرت "تمائم" كأس العالم للمرة الأولى في نسخة عام 1966 التي استضافتها إنجلترا وفازت بها، ومنذ ذلك الوقت ، بات الإعلان عن تميمة خاصة بكل نسخة من البطولة قبل بضعة أشهر من انطلاقها تقليدا متوارثا، وكان آخرها تميمة مونديال قطر المرتقب.



و"التميمة" عبارة عن مجسم أو دمية لشخص أو حيوان أو كائن يستخدم شعارا للبطولات الرياضية، لأغراض الترويج والتسويق ، وإضافة جو من المرح والبهجة بين الجماهير.



ويبلغ عدد التمائم الخاصة ببطولات كأس العالم 15 تميمة ، بعدد نسخ كأس العالم منذ اطلاق أول تميمة في العام 1966 في إنجلترا ، وحتى آخرها في مونديال قطر ، والذي يقام للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط والعالم العربي اعتبارا من من بعد غد (الأحد).



وكشفت قطر في الأول من أبريل الماضي – على هامش مراسم حفل اعلان القرعة النهائية لمنافسات كأس العالم 2022 - عن تميمة المونديال ، والتي حملت اسم "لعيب" ، وهي عبارة عن مجسم لفتى باسم بزي عربي، لتنضم بذلك إلى قائمة تمائم بطولات كأس العالم.



وبحسب اللجنة العليا للمشاريع والإرث المسئولة عن استعدادات قطر لاستضافة مونديال 2022 ، فإن التميمة "لعيب" ترمز إلى شخصية مرحة قادمة من عالم افتراضي، تتمتع بروح الشباب الدائم، اعتادت على متابعة بطولات كأس العالم عبر التاريخ والتفاعل مع أبرز لحظاتها، كما تتحلى بروح المغامرة والاستكشاف والمرح وتقديم المساعدة، وتساهم بدور مهم في تعزيز حماس وتفاعل الجماهير من مختلف الأعمار قبل وخلال البطولة، وإظهار شغف الشعوب برياضة كرة القدم.



ويعود ظهور أول تميمة لكأس العالم إلى مونديال 1966 في إنجلترا ، وعرفت باسم "الأسد ويلي"، وكانت عبارة عن أسد يرتدي علم بريطانيا، مكتوب عليه عبارة كأس العالم "WORLD CUP".

وفي النسخة التالية للمونديال "المكسيك 1970"، ظهرت تميمة "خوانيتو" على شكل فتى صغير وسيم يرتدي قميص منتخب المكسيك أخضر اللون ، والقبعة المكسيكية الشهيرة "سومبريرو" ، التي كتب منظمو البطولة عليها اسم "المكسيك 70".



وظهرت تميمة "تيب وتاب" في مونديال ألمانيا 1974، وهي عبارة عن مجسم لشابين يافعين ، الأول طويل وأشقر ، والثاني قصير وشعره أسود ، في إشارة إلى التمزق الذي كانت تعيشه ألمانيا آنذاك، وانقسامها إلى شطرين ألمانيا الغربية وألمانيا الشرقية.



وفي النسخة التالية بالأرجنتين عام 1978، ظهرت تميمة "غاوتشيتو"، وكانت عبارة عن فتى يرتدي القميص الرسمي لمنتخب الأرجنتين ، وقبعة كتب عليها "أرجنتينا 78" (Argentina 78) ، وفي يده سوط ويلعب بالكرة بقدمه، وهو ما يرمز للتقاليد والعادات الريفية في الأرجنتين.



وفي مونديال إسبانيا عام 1982 ، ظهرت تميمة "نارانخيتو" وهي مجسم لفاكهة البرتقال ،وهي تحمل كرة القدم وترتدي قميص "الماتادور" الإسباني، والمأخوذ اسمها من "نارانجا" الثمرة الشهيرة في البلاد.



وفي مونديال 1986، الذي استضافته المكسيك للمرة الثانية، كشفت عن تميمة جديدة "بيكيه" ،عبارة عن مجسم لثمرة الفلفل الحار المكسيكي مع شاب طويل ويرتدي قبعة "سومبريرو" الشهيرة، ويحمل كرة القدم بيده اليمنى، والاسم "بيكيه" مشتق من كلمة "بيكانت"، الأكلة المكسيكية الشهيرة.



وجاءت بعدها في كأس العالم بإيطاليا 1990 ، تميمة "تشاو"، وهي مجسم لعصا لها رأس كرة قدم ظهرت في صورة لاعب وبألوان علم إيطاليا.



وفي نسخة 1994 بالولايات المتحدة ، تميز المونديال بتميمة الكلب "سترايكر" الذي يرتدي قميص المنتخب الأمريكي وكتب عليه عبارة "الولايات المتحدة الأمريكية 94" (USA 94) وتحت قدمه كرة قدم.



أما نسخة كأس العالم التي استضافتها فرنسا وفازت بها عام 1998 ، فقد اختارت تميمة "فووتيكس" ، وهي عبارة عن مجسم للديك الفرنسي المعروف كرمز وطني، يمسك كرة قدم في يده، ولون رأسه وذيله أحمر، ومنقاره باللون الأصفر، في حين أن لون جسمه أزرق بالكامل مثل الزي الرسمي لمنتخب فرنسا، مكتوب عليه عبارة "فرنسا 98" (France 98).



وحملت تميمة مونديال 2002 بكوريا الجنوبية واليابان، اسم "أتو وكاز ونيك"، وهي مجسمات لثلاثة مخلوقات حاسوبية بالألوان البرتقالي والبنفسجي والأزرق تمثل ثلاثة لاعبين في رياضة كرة القدم الخيالية المرتبطة بالخيال العلمي من كل من كوريا الجنوبية واليابان.



وفي النسخة التالية للمونديال بألمانيا عام 2006 ، ظهرت تميمة "جوليو وبيل"، وهي عبارة عن أسد يرتدي قميص منتخب ألمانيا مكتوبا عليه عدد "06"، والاسم مشتق من كلمة "ليو" الاسم اللاتيني للأسد في ألمانيا، و"بيل" هو مصطلح عامي لكرة القدم.



وكانت تميمة مونديال جنوب إفريقيا 2010 باسم "زاكومي"، وهي مجسم على شكل حيوان الفهد الذي يرمز لغابات جنوب إفريقيا، وظهر رياضيا ومرحا ولون شعره أخضر ويرتدي قميصا أبيض مكتوب عليه "جنوب إفريقيا 2010" (South Africa 2010).



وفي مونديال البرازيل 2014 ، ظهر حيوان "التاتوبولا" المهدد بالانقراض كتميمة للبطولة، يرتدي قميصا أبيض مكتوب عليه عبارة (البرازيل 2014) "Brasil 2014" ويمسك في يده كرة قدم.

وحملت تميمة آخر بطولة لكأس العالم في روسيا 2018، اسم الذئب "زابيفاكا" الذي ظهر مرتديا قميص المنتخب الروسي مع عبارة "روسيا 2018" (Russia 2018).

