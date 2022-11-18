رئيس "المصري للدراسات الدوائية": مشروب العرقسوس مُضر بالصحة

قال الدكتور علي عبد الله، رئيس المركز المصري للدراسات الدوائية والإحصاء وعلاج الإدمان، إن العرقسوس قد يكون له آثار ضارة على صحة الانسان وأن الأعشاب ليست كلها ضارة وليست كلها نافعة ولابد أن يتم إعطاؤها للمريض عن طريق متخصص.

وأضاف عبد الله، خلال لقائه ببرنامج أمر واقع المذاع على شاشة قناة صدى البلد ٢ تقديم الإعلامي أشرف الحجار، أن ارتفاع أسعار الأدوية سبب رئيسي للجوء المواطنين للعلاج بالاعشاب. مضيفا: لو بيدي الامر أفرض تواجد جهاز ضغط وسكر في كل صيدلية".

يذكر أن برنامج “أمر واقع”، يذاع على قناة صدى البلد ٢ الجمعة من كل أسبوع في الخامسة مساء تقديم الإعلامي أشرف الحجار.