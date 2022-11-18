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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

هيفاء وهبي تسجل أغنية جديدة باللهجة المصرية.. شاهد

هيفاء وهبي
هيفاء وهبي

انتهت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي من تسجيل أغنية جديدة باللهجة المصرية استعدادا لطرحها مع بداية العام الجديد.

 

هيفاء وهبي سجلت الأغنية داخل أحد استديوهات الصوت بالقاهرة مع خالد تهامي.

وتستأنف النجمة اللبنانية هيفاء وهبى تصوير المشاهدها الأخيرة في فيلمها الجديد "رمسيس باريس" مع المخرج أحمد خالد موسى، غداً الثلاثاء، في منطقة أكتوبر .

ويستمر التصوير هناك لمدة يوم واحد وتنتقل بصحبة أسرة الفيلم إلى منطقة الحزام الأخضر لتصوير ما تبقى من مشاهد والتي تستغرق 4 أيام ويتم الانتهاء من العمل بالكامل.

فيلم "رمسيس باريس" بطولة بطولة هيفاء وهبي، حمدي الميرغني، مصطفي خاطر، محمد سلام، محمد أسامة (أوس أوس)، ومحمد ثروت، محمود حافظ، التونسية سميرة مقرون، مصطفى البنا، وعدد آخر من الفنانين، وتأليف كريم حسن بشير وإخراج أحمد خالد موسي، من إنتاج أحمد خالد موسى وريمون رمسيس، وتوزيع سينرجى فيلم.

تدور أحداث فيلم "رمسيس باريس" في إطار كوميدى، حول انتقال مجموعة من المصريين من رمسيس إلى باريس وهذه الرحلة تتضمن كثيرا من الأحداث والمفاجآت، وسط مواقف كوميدية تقوم على الموقف، وتصل الأحداث ذروتها عندما يقررون تشكيل عصابة لسرقة لوحة الموناليزا من متحف اللوفر، وهم متنكرون

ويعرض لهيفاء وهبى حالياً في السينمات فيلم "أشباح أوروبا" الذى تعود به إلى السينما بعد غياب سنوات، ويشارك في بطولته أحمد الفيشاوى، مصطفى خاطر، باسم سمرة، أروى جودة، عباس أبو الحسن،  وعدد من ضيوف الشرف، وتدور أحداث الفيلم فى إطار من الأكشن والمغامرات، والفيلم قصة كريم فاروق وسيناريو وحوار أمين جمال ومحمد أبو السعد وشريف يسرى، وإخراج محمد حماقى.

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