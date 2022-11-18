أحمد كريمة: المرأة العربية والمصرية بعد إنجاب طفلين إنسوها من ناحية الأنوثة

البعض يعتقد أن الزواج للخدمة والزوج مورد مالي

أكد الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، أن البعض يعتقد أن الزواج للخدمة، والزوج مورد مالي، والزواج ليس هكذا وإنما هو مودة ورحمة.

وأضاف أحمد كريمة، خلال لقاء خاص عبر فضائية "الحدث اليوم"، الجمعة، أن العالم العربي يعاني من قصور في فهم فقه الزواج، لافتا إلى أن الزوج ليس مطالبا بالإفصاح عن أسبابه عن الزواج بأخرى، لأنه قد يكشف أسرار شخص ستره الله.

وتابع :"الرجل مش مطلوب يقدم حافظة مستندات ليبرر زواجه وذلك من باب الستر الجميل.. المرأة العربية والمصرية غالبا بعد إنجاب طفلين انسيها من ناحية الأنوثة، وذلك في عالمنا العربي والمجتمع المصري".