جامعة الأزهر تقدم الحلول الداعمة للحد من التلوث الكربوني في قمة المناخ

شارك الدكتور ياسر حلمي مدير مكتب التميز الدولي بجامعة الأزهر ووكيل كلية الدراسات العليا للقطاعين الطبي والعملي في فعاليات ختام مؤتمر الاطراف cop27 والتي عقدت بها جلسات علمية وحلقات نقاشية عن دور المؤسسات الاكاديمية والجامعات ومؤسسات المجتمع المدني بالاضافة لفاعليات الامم المتحدة، في تقديم الحلول العملية والابتكارات والمبادرات التي تدعم قضايا الحد من التلوث الكربوني والتكيف العملي مع آثار التغيرات المناخية.



وعلى هامش المؤتمر قام الدكتور ياسر حلمي مدير مكتب التميز الدولي بجامعة الأزهر بالتباحث وعقد اتفاقيات مبدئية مع الجهات المعنية والدولية فيما يخص الخطوات التنفيذية لتقديم جامعة الأزهر كنموذج للجامعات الخضراء وتعميق مفهوم استدامة الموارد وتنفيذ الافكار التي تقدمها الجامعة على المستوى الاكاديمي لتتحول جامعة الأزهر جامعة صديقة للبيئة، وقدم مدير مكتب التميز الدولي لجامعة الازهر مبادرة غرفة عمليات صديقة للبيئة والتي لاقت اهتماما كبيرا من الحضور كواحدة من الافكار الابتكارية الفعالة، وكذلك مبادرة سطح أخضر لزراعة اسطح المنشآت والمنازل، التي اسسها احد أبناء الأزهر.



وتستكمل تلك الاتفاقيات مع الجهات المعنية في غضون الفترة القادمة عبر القنوات الرسمية للجامعة، ولتستمر جامعة الأزهر في دورها المؤسسي والمجتمعي وبما يليق برسالة الأزهر العالمية جامعا وجامعة.

وتأتي كل هذه المشاركات المؤسسية لجامعة الازهر في ظل خطة الدولة للتنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030م واستكمالا لدور جامعة الازهر في مؤتمر الاطراف cop27 المنعقد بمدينة شرم الشيخ .



جدير بالذكر أن أن جامعة الأزهر قد تواجدت بفاعلية في مؤتمر المناخ cop27 من خلال حضور ومشاركة فضيلة الدكتور سلامة داود رئيس الجامعة، والدكتور محمود صديق نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد جلال فرغلي عميد كلية الهندسة بنين جامعة الأزهر بقنا،وقد لقى جناح جامعة الأزهر إقبالا كبيرا من كبار رجال الدولة حيث قام بزيارته والاشادة بمشروع الجامعة "جهاز معالجة مياه الصرف الصناعي صديق البيئة" كل من وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ووزير التربية والتعليم، ومدير مكتب اليونيسيف بالقاهرة، إضافة إلى العديد من رؤساء الجامعات المصرية الحكومية والخاصة، بجانب إشادات واسعة من رجال المجتمع المدني من مصر ومختلف دول العالم المشاركة في قمة المناخ.