عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بسبب ذوبان الجليد .. العالم يواجه كتلة ضخمة من الميكروبات

الجليد
الجليد

أظهرت دراسة حديثة أن مئات الآلاف من الأطنان من البكتيريا يتم إطلاقها من خلال ذوبان الأنهار الجليدية.

txt

لماذا شبه بوتين رئيس وزراء الهند بـ كاسحة الجليد؟

txt

تنبؤ خطير للبشر.. الوباء القادم يسببه ذوبان الجليد|تفاصيل


وقال الباحثون إن الميكروبات التي يتم سحبها باتجاه مجرى النهر يمكن أن تُخصب النظم البيئية، لكنها تحتاج إلى دراسة أفضل بكثير لتحديد أي مسببات أمراض محتملة، وفقاً لصحيفة «الجارديان».

وأوضح العلماء أن الذوبان السريع للجليد، بسبب أزمة المناخ، يعني أن الأنهار الجليدية والنظم البيئية الميكروبية الفريدة التي كانت تؤويها «تموت أمام أعيننا»، مما ترك الباحثين يتسابقون لفهمها قبل أن تختفي. وقد تكون بعض الميكروبات أيضاً مصدراً مستقبلياً للجزيئات البيولوجية المفيدة، مثل المضادات الحيوية الجديدة.

جمع العلماء المياه الذائبة السطحية من ثمانية أنهار جليدية عبر أوروبا وأميركا الشمالية، ومن موقعين على الغطاء الجليدي في غرينلاند، ووجدوا عشرات الآلاف من الميكروبات في كل مليلتر من الماء.

وهذه البيانات مكنتهم من تقدير أن البكتيريا والطحالب التي يتم التخلص منها ستنتج ما متوسطه 650 ألف طن من الكربون سنوياً على مدار الثمانين عاماً المقبلة في نصف الكرة الشمالي، باستثناء منطقة هيمالايا هندو كوش، التي لم يتم أخذ عينات منها.

يفترض هذا التقدير استمرار الارتفاع المتواضع في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. وإذا تم خفض انبعاثات الكربون، مما يؤدي إلى إبطاء الاحترار العالمي وذوبان الجليد، فإن كتلة الميكروبات المنبعثة ستنخفض بنحو الثلث.


وقالت الدكتورة آروين إدواردز، من جامعة أبيريستويث في ويلز، وهي جزء من فريق الدراسة: «إننا نرى الأنهار الجليدية تموت أمام أعيننا، مما يؤثر في الميكروبات الموجودة هناك، مع ما يترتب على ذلك من آثار بالنسبة لنا محلياً وعالمياً... كتلة الميكروبات المنبعثة هائلة وضخمة حتى مع ارتفاع معتدل في درجة الحرارة».

وتابعت: «ليست لدينا بيانات كافية لفهم قيمة وتهديد هذه الكائنات. أتلقى بشكل روتيني استفسارات حول إن كان هناك مستقبلاً ميكروب خطير يذوب من الأنهار الجليدية. أعتقد بأن هذا خطر ضئيل للغاية، لكنه موجود، لذلك نحن بحاجة إلى تقييم مخاطر هذه الميكروبات».

حتى وقت قريب، لم يُعرف سوى قليل جداً عن آلاف الأنواع الميكروبية التي تعيش على سطح الجليد. تم الكشف عن نحو ألف نوع جديد في الأنهار الجليدية التبتية في يونيو. تقوم فرق من الباحثين برحلات استكشافية حول العالم لجمع العينات وتقييم هذا التنوع البيولوجي.

وقال البروفسور توم باتين، من المعهد الفيدرالي السويسري للتكنولوجيا في لوزان، إن الناس يجب ألا يقلقوا بشأن مسببات الأمراض الناشئة من الجليد، مضيفاً: «إن معظم ميكروبات الجليد لا يبدو أنها تبقى صامدة في اتجاه مجرى النهر».

وأشارت أبحاث أخرى حديثة حول الفيروسات في بحيرة هازن في كندا، وهي أكبر بحيرة للمياه العذبة في القطب الشمالي في العالم، إلى أن خطر انتشار الفيروسات إلى مضيفين جدد كان أعلى في مواقع قريبة، حيث تتدفق كميات كبيرة من المياه الذائبة الجليدية.

ووجدت الدراسة أن مئات الآلاف من الأطنان من الميكروبات ستنطلق كل عام في جميع السيناريوهات المستقبلية للتدفئة العالمية. وتحتوي البكتيريا والطحالب عادة على أصباغ لحماية نفسها من التلف الناتج عن أشعة الشمس.

 لكن هذه الأصباغ الداكنة تمتص ضوء الشمس، مما يزيد من ارتفاع درجة الحرارة ويعجّل في تدمير بيئتها الجليدية

 

البكتيريا الأنهار الاطنان البيئية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

«كلوب» هيطردني.. تفاصيل مزاح محمد صلاح وثنائي منتخب بلجيكا

تحرك عاجل من التعليم بعد رصد انتشار مشروبات + 18 في المدارس

بعد القبض عليها سكرانه.. ظهور صادم لزوجة المطرب الشعبي معه في السيارة| شاهد

سكرانة.. تفاصيل ضبط زوجة مطرب شعبي شهير أمام ملهى ليلي بالهرم

لو سنِك عدى الـ 40 .. ملكيش جواز إلا بالشرط دا

بعد انتشار الفيروس المخلوي|حجازي يرد على مطالب رفع الغياب بـ5 قرارات عاجلة

صفقة جديدة.. الأهلي يحصل على خدمات نجم الاتحاد السكندري خلال انتقالات يناير

كأس العالم 2022.. بيان مهم لـ قنوات beIN Sports قبل انطلاق المونديال

موضوعات متعلقة

جيمس ويب يفاجئ العالم: المجرات تكونت في وقت مبكر عما توقعنا

أغرب من الخيال.. أول منتج لحوم مزروعة في العالم

ارشادات جديدة للوقاية من أمراض القلب

تحذير بانتشار فيروسات الخفافيش لهذا السبب

صورة عجيبة..صور لسحابة غبار ضخمة على شكل ساعة رملية حول نجم

علماء يحذرون من انفجار بركان كبير في المحيط الهادي

حرامي جريء.. سرقة إناء عتيق من ليدز خلال عرضه أمام الجمهور

الأغلى على الإطلاق.. تعرف على سعر بيع صندل ستيف جوبز

ترشيحاتنا

حكم استغاثة الحي بالميت.. هل يجوز في الإسلام؟

تقرير أمريكي: مئات المعتقلين والمفقودين في خيرسون الأوكرانية

فيه خير كبير.. عمرو أديب يعلق علي صورة مترو امبابة

بيع لوحة مرسومة لمستشفى الأطفال في جبل سيناء بمليون دولار خلال مزاد

بعد القبض عليها سكرانه.. ظهور صادم لزوجة المطرب الشعبي معه في السيارة| شاهد

شروط صحة صلاة الجنازة وكيفيتها.. دار الإفتاء تشرحها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بتكلفة 5 مليارات دولار.. السعودية تطلق أول مدينة عائمة في العالم|صور

ممسكة يد العروسة.. والدة البلوجر نادية الخولي تشعل السوشيال ميديا بزفاف إبنتها

غير الأكل .. طرق طبيعية لرفع المناعة

300 تابوت و100 مومياء.. اكتشاف أثري مذهل في سقارة يعيد كتابة التاريخ

فيديو

فرص عمل يوفرها ميناء القاهرة الجاف.. وأهم مزاياه.. فيديو جراف

المخلوي التنفسي فيروس يصيب الصغار بشراسة.. إليك مخاطره.. فيديو

أكلة المصريين الشعبية في خطر .. ماذا حدث للفول ؟.. فيديو

تخزين الأرز في المنزل يعرضك لهذه العقوبة | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.عمرو الديب

حدود المقدرة الاقتصادية الروسية في مواجهة التحديات

آية عبد الرؤوف

المستقبل والخوف من الغد.. ماذا نفعل؟

المستشار أسـامة الصعيدي

تبقى مصر في القمة بعد قمة المناخ

حازم الشريف

نعم للانتماء للوطن

هند عصام

حورس المنتقم

غادة جابر

رحلتي الأولى لمؤتمر الأطراف.. ورسائل السلام

عبد المعطى أحمد

جمعة سوداء عندهم .. بيضاء عندنا

د.هادي التونسي

وداعا يوسف الشاروني الإنسان

اﻟﻤﺰﻳﺪ