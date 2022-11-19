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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

شيري تكشف عن نسختها الكهربائية الجديدة "أومودا 5".. صور

شيري أومودا 5
شيري "أومودا 5"

تواصل شركة شيري الصينية من تعزيز تواجدها بالسوق الاوروبي، بعد ان كشفت عن نسختها الجديدة والتي تحمل اللقب "أومودا 5"، حيث تقدم السيارة باطلالة خارجية مميزة من فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام SUV.

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وتعتمد السيارة شيري "أومودا 5" على قدرات فنية عصرية، حيث دعمت بتكنولوجيا العمل بالطاقة الكهربائية، من خلال محرك أمامي ينتج قوة قدرها 204 أحصنة او 150 كيلووات، مدعوم ببطارية سعتها 64 كيلووات/ساعة من الليثيوم ايون.

شيري "أومودا 5"

وتستغرق مدة شحن البطارية حوالي 35 دقيقة للوصول إلى طاقة 80 % من طاقة 10 %، مع مدى سير يصل إلى 450 كيلومتر، ومن خلال القدرات الفنية للسيارة فيمكنها التسارع من وضع السكون 0 وصولاً لسرعة 100 كم/ساعة في غضون 7.8 ثانية.

شيري "أومودا 5"

وتضم السيارة شيري "أومودا 5" العديد من التجهيزات ومنها، نظام صوتي طراز SONY، مع شاشة ملونة تعمل باللمس لعرض الوسائط المتعددة وانظمة الملاحة، بالاضافة إلى جزء اخر يضم لوحة رقمية، مع عجلة قيادة متعددة الوظائف، ومكيف هواء اوتوماتيكي مع خاصية التحكم التلقائي في المناخ.

شيري "أومودا 5"

ودعمت السيارة شيري "أومودا 5" بالعديد من تقنيات الحماية ومنها، مثبت سرعة تكيفي، وخاصية متابعة الحارة المرورية، ورصد النقاط العمياء، بالاضافة إلى كاميرا لمتابعة حركة المشاة والدراجات، إلى جانب خاصية الفرملة التلقائية في حالات الطوارئ.

شيري "أومودا 5"

وحصلت السيارة شيري "أومودا 5" على قاعدة عجلات بطول 2.63 متر، مع ارتفاع يصل إلى 1.59 متر، ونسبة طول كلي بلغت 4.40 متر، و 1.83 متر للعرض، بينما ظهرت السيارة بشبكة أمامية اقرب الى تصميم قرص العسل بلمسات من الكروم، وسبولير خلفي انيق، وجنوط رياضية.

شيري SUV أومودا أومودا 5 السيارة شيري أومودا 5

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