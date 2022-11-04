بورصة السيارات.. تصل 95 الف جنيه .. زيادة لاسعار شيري تيجو 8

شهدت القائمة السعرية لسيارات شيري المقدمة بالسوق المصري ارتفاعًا جديدًا يتراوح بين 15 وحتى 115 الف جنيه باختلاف الطرازات المقدمة، بينما جاءت النسخة شيري تيجو 8 بزيادة سعرية تراوحت بين 90 و 95 الف جنيه، لتشمل الفئتين المقدمتين محليًا من هذه النسخة والتي تنتمي لفئة الـ SUV.

شيري تيجو 8

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري احدث سعر رسمي للسيارة شيري تيجو 8 بعد الزيادة الاخيرة

الفئة الاولى شيري تيجو 8 بسعر 675 ألف جنيه بدلاً من 585 ألف جنيه بفارق 90 الف جنيه.

الفئة الثانية شيري تيجو 8 بسعر 720 ألف جنيه بدلاً من 625 ألف جنيه بفارق 95 الف جنيه.

شيري تيجو 8

مواصفات السيارة شيري تيجو 8

دعمت السيارة شيري تيجو 8 بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1500 سي سي تيربو، 4 سلندر، مع عزم اقصى للدوران 210 نيوتن/متر، وقوة قدرها 145 حصانا، بينما تنتقل السرعة لمنظومة الدفع الامامية بواسطة ناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء.

شيري تيجو 8

تحتوي السيارة شيري تيجو 8 على عدة تجهيزات منها، شاشة عرض الوسائط، ونظام صوتي ترفهي، ومكيف للهواء، ومرايات جانبية كهربائية، بالاضافة إلى عجلة قيادة متعددة الوظائف، وكاميرا خلفية، ومستشعرات ركن لسهولة الاصطفاف، إلى جانب فرامل يد كهربائية، فرامل ABS مانعة للانغلاق، ومنظومة الحماية عبر الوسائد الهوائية، وبرنامج التوزيع الالكتروني للمكابح EBD.