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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الإبعاد .. إعلامي يفجّر مفاجأة عن قرار من الزمالك ضد نجم الفريق

فيريرا
فيريرا

كشف الإعلامي مهيب عبد الهادي ان نادي الزمالك قرر توقيع عقوبة على البنيني سامسون نجم الفريق الأول، بسبب التأخير فى العودة إلى القاهرة. 


وكتب مهيب فى تغريدة له عبر تويتر "غرامة علي سامسون لاعب الزمالك وإبعاده عن مباراة المصري".

وكان نادي الزمالك تعاقد مع سامسون أكينولا، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادما من نادي كاراكاس الفنزويلي.


وشارك سامسون أكينولا مع الزمالك في مباراتين في مسابقة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم، سجل هدفا وحيدا، وتبلغ القيمة التسويقية للدولي البنيني 500 ألف يورو، وفقا لموقع ترانسفير ماركت العالمي.

 

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