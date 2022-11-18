عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

اختيار أستاذ بجامعة الأزهر مساعدا لوزير التربية والتعليم

اختيار أستاذ بجامعة
اختيار أستاذ بجامعة الأزهر مساعدًا لوزير التربية والتعليم

قرر الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تكليف الدكتور أحمد المحمدي، الأمين العام لضمان جودة التعليم برئاسة مجلس الوزراء؛ للعمل مساعدًا لوزير التربية والتعليم لشئون المديريات التعليمية.

وشغل المحمدي منصب أمين عام اللجنة العليا لاعتماد المؤسسات التعليمية العسكرية التابعة لوزارة الدفاع والداخلية والمؤسسات ذات الطابع الخاص خلال الفترة من 2019م إلى 2022م، كما عمل مساعدًا لرئيس هيئة ضمان جودة التعليم في الفترة من 2017م إلى 2019م، كما تم تكليف الدكتور أحمد المحمدي للقيام بأعمال الأمين العام لهيئة ضمان جودة التعليم إلى جانب عمله مساعدا لرئيس الهيئة في 2019م، فضًلا عن عمله في منصب نائب مدير وحدة جودة التعليم بكلية طب الأسنان جامعة الأزهر بالقاهرة في الفترة من 2015م إلى 2017م.

وحصل الدكتور أحمد المحمدي على درجة أستاذ مساعد في عام 2022م، فضًلا عن عمله بشئون المتابعة بوزارة الصحة والسكان، وفي الأمانة العامة للمركز القومي للبحوث، إضافة إلى عضوية هيئة تدريس جامعة الأزهر منذ عام 2010م.

كما حصل إضافة إلى درجة الدكتوراه في التخصص على دبلومة إدارة الموارد البشرية جامعة عين شمس 2014م، ودبلومة إعداد القادة المتكاملة للترقي للمناصب الإدارية العليا مركز إعداد القادة - جامعة عين شمس 2015م، ودبلومة الأزمات والكوارث بالجامعة الأمريكية 2017م، وماجستير الإدارة والدعم اللوجستي 2019م من الأكاديمية البحرية للعلوم والتكنولوجيا.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد تعديل بطاقة الرقم القومي رسميا.. ما مصير المواطنين المخالفين؟

بث مباشر.. مشاهدة مباراة منتخب مصر وبلجيكا وديا في الكويت

تحرك عاجل من التعليم بعد رصد انتشار مشروبات + 18 في المدارس

سعر ساعة محمد صلاح يثير ضجة على السوشيال ميديا| رقم صادم

بعد انتشار الفيروس المخلوي|حجازي يرد على مطالب رفع الغياب بـ5 قرارات عاجلة

صلاح يصنع وتريزيجيه يسجل ثاني أهداف منتخب مصر أمام بلجيكا

بيان مهم من قنوات beIN Sports قبل انطلاق كأس العالم

بسبب مباراة مصر وبلجيكا .. محمد صلاح يخطف الأنظار في مهرجان القاهرة السينمائي

ترشيحاتنا

تحرك عاجل من البيت الأبيض بعد إغلاق إيلون ماسك جميع مكاتب تويتر

منتظرين يناير | بشرى من المواد الغذائية بشأن أسعار السكر .. فيديو

الإيطالي دانييلي أورساتو حكماً لأولى مباريات مونديال قطر

أوزبكستان تستدعي السفير الألماني بسبب اتهام خطير من برلين لـ ملياردير روسي

قبل العلاقة الزوجية .. 8 نتائج مذهلة بـ شريحة أناناس واحدة

تحدثت عنها بلومبرج الأمريكية.. خطة مصر لإنقاذ أوروبا من الظلام ومدها بالطاقة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان مكشوف.. منة عرفة تثير الجدل بإطلالة جريئة

ولا بمليون جنيه .. بلوجر شهيرة تثير ضجة بفستانها في حفل زفافها |شاهد

إحراج ما قبل المونديال.. عندما قسى "الفراعنة" على الشياطين الحمر بهدفين

رخيصة وغير تقليدية.. طريقة عمل أصابع الباذنجان المقرمشة

فيديو

المخلوي التنفسي فيروس يصيب الصغار بشراسة.. إليك مخاطره.. فيديو

أكلة المصريين الشعبية في خطر .. ماذا حدث للفول ؟.. فيديو

تخزين الأرز في المنزل يعرضك لهذه العقوبة | فيديو

مزق الطرحة.. عريس يرقص في زفافه بطريقة غريبة صدمت العروسة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.عمرو الديب

حدود المقدرة الاقتصادية الروسية في مواجهة التحديات

آية عبد الرؤوف

المستقبل والخوف من الغد.. ماذا نفعل؟

المستشار أسـامة الصعيدي

تبقى مصر في القمة بعد قمة المناخ

حازم الشريف

نعم للانتماء للوطن

هند عصام

حورس المنتقم

غادة جابر

رحلتي الأولى لمؤتمر الأطراف.. ورسائل السلام

عبد المعطى أحمد

جمعة سوداء عندهم .. بيضاء عندنا

د.هادي التونسي

وداعا يوسف الشاروني الإنسان

اﻟﻤﺰﻳﺪ