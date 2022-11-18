اختيار أستاذ بجامعة الأزهر مساعدا لوزير التربية والتعليم

قرر الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تكليف الدكتور أحمد المحمدي، الأمين العام لضمان جودة التعليم برئاسة مجلس الوزراء؛ للعمل مساعدًا لوزير التربية والتعليم لشئون المديريات التعليمية.

وشغل المحمدي منصب أمين عام اللجنة العليا لاعتماد المؤسسات التعليمية العسكرية التابعة لوزارة الدفاع والداخلية والمؤسسات ذات الطابع الخاص خلال الفترة من 2019م إلى 2022م، كما عمل مساعدًا لرئيس هيئة ضمان جودة التعليم في الفترة من 2017م إلى 2019م، كما تم تكليف الدكتور أحمد المحمدي للقيام بأعمال الأمين العام لهيئة ضمان جودة التعليم إلى جانب عمله مساعدا لرئيس الهيئة في 2019م، فضًلا عن عمله في منصب نائب مدير وحدة جودة التعليم بكلية طب الأسنان جامعة الأزهر بالقاهرة في الفترة من 2015م إلى 2017م.

وحصل الدكتور أحمد المحمدي على درجة أستاذ مساعد في عام 2022م، فضًلا عن عمله بشئون المتابعة بوزارة الصحة والسكان، وفي الأمانة العامة للمركز القومي للبحوث، إضافة إلى عضوية هيئة تدريس جامعة الأزهر منذ عام 2010م.

كما حصل إضافة إلى درجة الدكتوراه في التخصص على دبلومة إدارة الموارد البشرية جامعة عين شمس 2014م، ودبلومة إعداد القادة المتكاملة للترقي للمناصب الإدارية العليا مركز إعداد القادة - جامعة عين شمس 2015م، ودبلومة الأزمات والكوارث بالجامعة الأمريكية 2017م، وماجستير الإدارة والدعم اللوجستي 2019م من الأكاديمية البحرية للعلوم والتكنولوجيا.