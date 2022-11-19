أخبار التعليم| تحرك عاجل بعد رصد انتشار مشروبات + 18 في المدارس.. طلب عاجل من اولياء الأمور لـ رضا حجازي.. واستمرار تساقط شهب الأسديات

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.



من هو أحمد المحمدي مساعد وزير التربية والتعليم الجديد ؟|.. تفاصيل

قرر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تكليف الدكتور أحمد المحمدي الأمين العام لضمان جودة التعليم برئاسة مجلس الوزراء، للعمل كمساعد وزير التربية والتعليم لشئون المديريات التعليمية.



تحرك عاجل من التعليم بعد رصد انتشار مشروبات + 18 في المدارس

أعلنت ادارة عابدين التعليمية بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، أنه قد تلاحظ في عدد كبير من فصول المدارس، قيام الطلاب بشراء مشروب من مشروبات الطاقة المكتوب عليها +18 سنة والممنوعة على الاطفال ، لتسببها في زيادة ضربات القلب و الوفاة المفاجئة.



بعد انتشار الفيروس المخلوي|حجازي يرد على مطالب رفع الغياب بـ5 قرارات عاجلة

حرص الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم على الرد من جديد بشكل رسمي وحاسم على مطالب رفع الغياب في المدارس بعد انتشار الفيروس التنفسي المخلوي.



خطة المليار شجرة تمتص أطنانا من الكربون؟ أستاذ بـ زراعة عين شمس يجيب

قال الدكتور أحمد جلال عميد كلية زراعة جامعة عين شمس إن زراعة المليارات من الأشجار في جميع أنحاء العالم تعد أفضل وأرخص وسيلة لمعالجة أزمة تغير المناخ، خاصة وأن تحقيق ذلك لن يأتي على حساب الأراضي الزراعية أو المناطق الحضرية.



استمرار تساقط شهب الأسديات الآن على مصر وحتى نهاية الشهر

شهب الأسديات ظاهرة فلكية تغزو سماء مصر، الآن، وهي تعد من الظواهر البديعة والجميلة فى المشاهدة والرصد والتصوير، حيث إن اليوم هو ذروة تساقط شهب الأسديات، ويستمر حتى نهاية الشهر وهذه الظاهرة يترقبها جميع هواة الفلك والمهتمين بهذا المجال، في ظاهرة مشاهدة بالعين المجردة بدون الحاجة لاستخدام التلسكوبات او أجهزة رصد خاصة.



معلم يشرح لا الناهية "بالفهلوة".. والأهالي يسخرون: أنتش وأجري في المنهج

لجأ أحد معلمي الدروس الخصوصية المتخصصين في مادة اللغة العربية لشرح لا الناهية في قواعد النحو بطريقة "خارج الصندوق" ليجذب انتباه الطلاب.



زوّدوا السنة الدراسية وبلاش حذف المناهج | طلب عاجل لـ وزير التعليم

طالب ائتلاف أولياء أمور مصر وزارة التربية والتعليم بأن تقوم بمد فترة الدراسة و زيادة العام الدراسي داخل المدارس إعطاء وقت أكبر للطلاب للطلاب في تحصيل المادة العلمية بدون ضغط وتخفيف العبء المعرفي الملقى على عاتق الطلاب.



شهادة دكتوراة من جامعة المنصورة | إنجاز غير مسبوق لـ باحثة كفيفة ..صور

حصلت الباحثة رنا حامد عوضين على درجة الدكتوراه في الأدب الإنجليزي بمرتبة الشرف الأولى من كلية الآداب بجامعة المنصورة ، لتكون بذلك أول طالبة كفيفة تقهر الظلام وتحقق هذا الإنجاز .