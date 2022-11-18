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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

معلم يشرح لا الناهية "بالفهلوة".. والأهالي يسخرون: أنتش وأجري في المنهج

الدرس المثير للجدل
الدرس المثير للجدل

لجأ أحد معلمي الدروس الخصوصية المتخصصين في مادة اللغة العربية لشرح لا الناهية في قواعد النحو بطريقة "خارج الصندوق" ليجذب انتباه الطلاب.

 

حيث تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، صورة من شرح المعلم لدرس لا الناهية في ملزمة الدرس الخصوصي الخاص به ، حيث كتب المدرس لطلابه ان لا الناهية تستخدم في طلب التوقف عن فعل شئ معين وتسواي كلمة "اوعى" ، ضاربا بذلك مثالا " لا تعبر الطريق بمعنى اوعى تعبر الطريق.

 

وقد علق رواد موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك على صورة الملزمة المتداولة وطريقة شرح لا الناهية للطلاب ، حيث وصفوا هذه الطريقة بـ "التعليم بالفهلوة" ، وتوالت التعليقات الساخرة على اسلوب المعلم المذكور في شرح لا الناهية للطلاب ، حيث قالت شيماء عبد الجواد : ياااااه على بحر المفهومية ، وقال بلال رمضان : اوعى القطر يا عم الحج ، وقال ناصر الاعصر : اوعى تعمل كدة تاني ، وقال عادل القصاص : المقصود بهذه الطريقة إفساد التعليم ، وقال علاء سيد : ده شويه وأنتش واجري تدخل المنهج.

 

وقالت دينا الرقيبي : من أفشل طرق التدريس هو التعليم بها الأسلوب ، فهذا المعلم قتل اللعة العربية الفصيحة بربطها بالعامية.


وقال محمد فوزي معلم لغة عربية : أسلوب الشرح الموجود في الصورة المتداولة ركيك ، مَثَل هؤلاء المعلمين حُجتهم دائما أن الغاية تبرر الوسيلة ، وهو مبدأ غير صحيح ، واضاف قائلا : حتى القاعدة المكتوبة المدرس صاحب الملزمة المحترم جايبها غلط ، فمن الممكن أن يبدأ الفعل المضارع بتاء وتكون لا قبله نافية، وذلك إن كان المخاطب مؤنثا.

 

بنما كانت هناك تعليقات مؤيدة ، حيث قال ايمن فتح الله : والله أنا شايف ان المعلم هنا يجتهد حتى يفرق للطالب بين لا النافية التى هى للإخبار وأسلوبها خبرى ، وبين لا الناهية التى هى غالبا للتحذير وأسلوبها إنشائى طلبى فاختار لها كلمة عامية وهى كلمة (أوعى ).

معلم يلجأ لطريقة التعليم بالفهلوة
معلم يلجأ لطريقة التعليم بالفهلوة
معلم يلجأ لطريقة التعليم بالفهلوة
معلم يلجأ لطريقة التعليم بالفهلوة
الدروس الخصوصية لا الناهية الطلاب التعليم بالفهلوة Jobs Education

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