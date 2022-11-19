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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار أعيرة الذهب اليوم السبت 19-11-2022

صدى البلد

ارتفعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية، خلال تعاملات اليوم السبت، في ظل ارتفاع طفيف للأوقية بالبورصة العالمية، بفعل تراجع الدولار، رغم تزايد التوقعات برفع الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة في اجتماعه الشهر المقبل، لكن الذهب ما زال يتلقي الدعم من مخاوف الركود الاقتصادية المتزايدة، نتيجة استمرار الأزمة الروسية الأوكرانية.

ارتفاع أسعار الذهب

قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لإحدى المنصات الرقمية لتداول الذهب والمجوهرات عبر الانترنت، إن أسعار الذهب ارتفعت بقيمة 3 جنيهات بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم، ليسجل جرام الذهب عيار 21 مستوى  1275 جنيهًا،  في حين ارتفعت الأوقية بقيمة 3 دولارات لتسجل مستوى 1764 دولارًا.

وأضاف، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 1457 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 1093 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 14 سجل 850 جنيهًا، والجنيه الذهب سجل 10200 جنيهًا.

كانت أسعار الذهب قد ارتفعت بنحو 7 جنيهات في تعاملات أمس الخميس، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21  التعاملات عن مستوى 1265 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 1272 جنيهًا، بينما افتتحت الأوقية التعاملات عند مستوى 1769 دولارًا، واختتمت عند مستوى 1761 دولارًا.

ارتفعت أسعار الذهب الجمعة بفعل تراجع الدولار الأمريكي، لكنها ما زالت تتجه صوب تكبد أول خسارة أسبوعية في 3 أسابيع متأثرة بمؤشرات من مسؤولي الفدرالي الأمريكي، بالمزيد من ارتفاع أسعار الفائدة.

وبحلول الساعة 04:33 بتوقيت جرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.16% إلى 1763.65 دولار للأونصة متجهاً صوب خسارة أسبوعية بنحو 0.4%.
              
وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2% إلى 1765.60 دولار للأونصة.

وعلى الرغم من أن الذهب يعتبر تحوطاً ضد التضخم فإن ارتفاع أسعار الفائدة والعائد على سندات الخزانة يزيد تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن النفيس الذي لا يدر فائد.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.8% إلى 21.12 دولار للأونصة، وصعد البلاتين 0.5% إلى 984.48 دولار للأونصة، وزاد البلاديوم 0.7% إلى 2020.19 دولار للأونصة.

لكن جميع المعادن النفيسة تتجه صوب إنهاء الأسبوع على انخفاض.

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