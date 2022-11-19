ياسر كحلة: استثمارات المنصورة الجديدة تخطت 20 مليار جنيه

كشف المهندس ياسر كحلة نائب رئيس جهاز المنصورة الجديدة مزايا الممشى السياحى ب المحافظة .



قال " كحلة " خلال استضافته ببرنامج حياة جديدة والمذاع عبر فضائية الحياة ، إن المدن الجديدة تحقق مبدأ التنمية الشاملة والتى يعود آثارها على المواطن بتوفير فرص عمل ، لافتا إلى أن المنصورة الجديدة إحدى مدن الجيل الرابع مساحتها 7200 فدان و تم الانتهاء من المرحلة الأولى منها بإجمالى 2063 فدان والكورنيش يشمل ممشى سياحى و كافيتريات ، مقاعد .



وأضاف أنه تم ضخ استثمارات فى مدينة المنصورة الجديدة تخطت 20 مليار جنيه تشمل قطاعات المرافق والإسكان ، شبكات الصرف الصحى الخدمات وتم الانتهاء من المرحلة الأولى والمدينة جاهزة لاستقبال المواطنين .

