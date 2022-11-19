مجدي علام: تكلفة الطاقة الجديدة والمتجددة ربع غيرها

مصر لديها أكبر محطة للطاقة الشمسية في العالم

أكد الدكتور مجدي علام الخبير البيئي، أن أنواع الطاقات الجديدة والمتجددة لا تنتهي لأنها تعتمد على مصادر وعناصر طبيعية.

وأضاف مجدي علام، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا عبدالكريم، مقدمة برنامج التاسعة، المذاع عبر الأولى للتلفزيون المصري، مساء اليوم الجمعة، أن منها أشعة الشمس والرياح، والفلاح يعتمد في تشغيل معظم الآلات من الشمس، لافتا إلى أن التكلفة تقل إلى الربع في حال الاعتماد على هذا النوع من الطاقات.

مصر لديها اكبر محطة توليد للطاقة الشمسية في العالم



وتابع الدكتور مجدي علام الخبير البيئي، أن مصر لديها اكبر محطة توليد للطاقة الشمسية في العالم في أسوان بصعيد مصر، مستدركا أن الوقود الأخضر هو وقود صديق للبيئة.