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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بمكياج صاخب .. ياسمين رئيس تستعرض جمال ملامحها

صدى البلد

شاركت الفنانة ياسمين رئيس  جمهورها صورة جديدة لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وتألقت ياسمين رئيس بإطلالة جذابة بمكياج صاخب يبرز جمال ملامحها ، مما حازت على إعجاب متابعيها.

 

بصورة أبيض وأسود .. ياسمين رئيس تخطف أنظار جمهورها عبر إنستجرام

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من ناحية أخرى، تعاقدت ياسمين رئيس مؤخرًا على المشاركة في بطولة مسلسل " ألف ليلة وليلة "مع  الفنان ياسر جلال، وتجسد خلال العمل شخصية شهرزاد، ومن المقرر عرض المسلسل في الموسم الرمضاني المقبل 2023، ويشارك في بطولته عمرو عبدالجليل، نور اللبنانية، مايان السيد، وشيري عادل، ومن تأليف أنور عبدالمغيث وإخراج إسلام خير.

وتشارك ياسمين رئيس فى بطولة" بابا المجال" مع النجم مصطفى شعبان والمقرر عرضه فى رمضان المقبل 2023، والعمل من إخراج أحمد خالد موسى ويشارك فى بطولته ياسمين رئيس، باسم سمرة، سوسن بدر، محمود حافظ، رياض الخولى، محمد رضوان، أحمد كشك، سماء إبراهيم، عارفة عبد الرسول ومجموعة من نجوم مصر والعالم العربي.

العمل من تأليف وإخراج تامر نادي، وتدور أحداثه فى إطار تشويقى غامض حول حادث تجد البطلة نفسها فاقدة للذاكرة ومتهمة بقتل زوجها، وتخوض رحلة لإثبات براءتها.

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