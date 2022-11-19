أخبار الفن : رسالة ساويرس لـ اليسا .. القصة الكاملة للقبض على زوجة فنان شعبي شهير

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عدد من الأخبار العربية والعالمية ، نستعرض ابرزها فى السطور التالية .

خلال الساعات الماضية ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بخبر القبض على زوجة فنان شعبي شهير بسبب وجودها في إحدى الشوارع في حالة عدم اتزان بسبب “السكر”.

لم تكن تلك المرة الأولى التي تقوم فيها زوجة المطرب الشعبي الشهير “ س.ع ” بإثارة الجدل فخلال الشهور الماضية كانت تنشر صور تجمعها بزوجها بشكل آثار الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي خاصة وان البعض وصف تلك الصورة بالجريئة.

السيدة “ ب .ع ” زوجة المطرب الشعبي الشهير، هي الزوجة الثانية له، وقد حدث الطلاق بينهم قبل ذلك ، وأعلنت هذا الامر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث لم فترة طويلة إلا وقد عاد لها مرة اخري ، ولعل خبري الطلاق والعودة تم إعلانها على مواقع التواصل الاجتماعي

أخلت نيابة الهرم، سبيل الزوجة الثانية لمطرب شعبي شهير بعد اتهامها بسب قوة أمنية أثناء خروجها من ملهى ليلي في حالة عدم اتزان "سكرانة".

ناشد الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية فنانى وفنانات مصر حضور عزاء الراحل الموسيقار الكبير محمد سلطان بمسجد الحامدية الشاذلية خاصة من قدمهم واكتشفهم الراحل الكبير.

وجاءت هذه المناشدة عوضا عن ما تم فى الجنازة من عدم حضور الفنانين بالشكل الذى يليق بتكريم أحد رموز الفن والموسيقى المصرية والعربية وتكريما لرمز كبير بقيمة الراحل الكبير محمد سلطان.

تداول عددا من رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك صورة لمحمد عامل النظافة صاحب واقعة محل الكشري وهو يقود سيارة جديدة تتخطى سعرها الـ200 ألف جنيه.

وفور تداول الصورة على السوشيال ميديا انهالت التعليقات عليها وتساءل البعض حول حقيقة امتلاك محمد لهذه السيارة وهل نجح بالفعل في الحصول على سيارة جديدة بعد الشهرة التى اكتسبها على السوشيال ميديا.

عبر الفنان صبري فواز عن رأيه فى واقعة الصلاة على السجادة الحمراء، ظهر أمس، بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي الـ 44.

وقال صبري فواز: الموضوع بمنتهى البساطة .. إن فيه جامع في الأوبرا جنب المكان اللي معمول فيه السجادة الحمراء.. وزي أي جامع في مصر يوم الجمعة.. لما المصلين يبقوا كتير، بيحصل إن ناس بتصلي قدام الجامع.. وده اللي حصل بالظبط، عادي جدا، ايه بقى لازمة الهري الفارغ اللي عمالين نهري فيه ده ؟ "



تحل اليوم ذكري وفاة الفنانة القديرة خيرية أحمد ، والتي كانت واحدة من الفنانات اللاتي قدمن اللون الكوميدي فى الدراما المصرية .

خيرية أحمد اسمها الحقيقي "سمية أحمد إبراهيم"، وعرفت بخفة ظلها في أعمال عديدة بسينما الأبيض والأسود، وهي شقيقة الفنانة سميرة أحمد، وتزوجت من المؤلف الدرامي والممثل يوسف عوف، وقد دخلت فى نوبة حزن شديد بعد وفاته

التحقت الفنانة خيرية أحمد بفرقة المسرح الحر واشتركت فى مسرحيات مراتى بنت جن وعبد السلام أفندى ، والرضا السامى ، وفى الخمسينيات قدمت برنامج ساعة لقلبك بإذاعة القاهرة .

شارك رجل الأعمال نجيب ساويرس جمهوره صورة جديدة برفقة إليسا عبر حسابه بموقع تويتر.

وظهر نجيب ساويرس برفقة إليسا علي المسرح وعلق قائلا: شرفتينا.