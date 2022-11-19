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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

فى ذكري وفاة خيرية أحمد.. تزوجت من فنان معروف وأخفت مرضها عن الناس

خيرية أحمد
خيرية أحمد

تحل اليوم ذكري وفاة الفنانة القديرة خيرية أحمد ، والتي كانت واحدة من الفنانات اللاتي قدمن اللون الكوميدي فى الدراما المصرية .

خيرية أحمد اسمها الحقيقي  "سمية أحمد إبراهيم"، وعرفت بخفة ظلها في أعمال عديدة بسينما الأبيض والأسود، وهي شقيقة الفنانة سميرة أحمد، وتزوجت من المؤلف الدرامي والممثل يوسف عوف، وقد دخلت فى نوبة حزن شديد بعد وفاته 

التحقت الفنانة خيرية أحمد  بفرقة المسرح الحر واشتركت فى مسرحيات مراتى بنت جن وعبد السلام أفندى ، والرضا السامى ، وفى الخمسينيات قدمت برنامج ساعة لقلبك بإذاعة القاهرة .

 انضمت  الفنانة خيرية أحمد الى فرقة ساعة لقلبك المسرحية ، وفرقة اسماعيل يس ، التحقت بالمسرح الكوميدى فى الستينيات بفرق التليفزيون ومثلت مسرحيات ممنوع الستات ، العبيط ، اختى سميحة ، نمرة 2 يكسب ، وسفاح رغم أنفه .

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 تنقلت خيرية أحمد بين الفرق المسرحية ، عملت فى فرقة الريحانى وفرقة أمين الهنيدى وفرقة الكوميدى المصرية ، وقدمت مسرحيات أمام محمد عوض منها الطرطور ، طبق سلطة ، كلام رجالة ، نقطة الضعف ، ومهرجان الحرامية ، والقصيرين.

 قدمت خيرية أحمد عشرات الأعمال الدرامية الشهيرة التي جعلت سيرتها مستمرة على أذهان وأعين المشاهدين ومن أبرزها مسلسلات قلب ميت، سلطان الغرام، أولاد الشوارع، علي يا ويكا، الحقيقة والسراب، سوق الخضار، عفاريت السيالة، أين قلبي، وغيرها. 

توفيت خيرية أحمد في مثل هذا اليوم عام 2011، بعد صراع مع المرض الذي أخفته عن الجمهور، حتى دخلت في غيبوبة إثر إصابتها بأزمة قلبية، ولم تتوقف عن التمثيل لآخر لحظات في حياتها حتى عرضت لها أعمال بعد وفاتها منها أزواج في ورطة وفرح العمدة. 

خيرية أحمد مصر الحقيقة والسراب سوق الخضار سميرة أحمد المسرح الكوميدى الفنانة سميرة احمد ساعة لقلبك

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