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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

فى ذكرى وفاة والده .. محمد محمود عبد العزيز يرزق بمولودته الأولى

محمد محمود عبد العزيز
محمد محمود عبد العزيز

أعلن الفنان والمنتج محمد   محمود عبد العزيز  عن استقباله أول مولوده له فجر اليوم ١٢ من شهر نوفمبر الحالي، وأطلق عليها أسم تمارا. 

وكتب عبد العزيز على صفحته الشخصية بموقع الصور الشهير انستجرام : ماشاء الله ولا قوة إلا بالله العلى العظيم.

وتابع: أبويا كان دايما بيناديني ويوقولى يا بابا وكان ساعات بيقدمني لأصحابه ويقول أحب أعرفكم بمحمد أبو الصغير
انا النهاردة بقي بقيت أب بجد وحضرتك بقيت جد، وسبحان الله بنتى وصلت فى فجر يوم ١٢ نوفمبر اللهم لك الحمد والشكر.
 


ذكرى وفاة محمود عبد العزيز 

وتصادف اليوم ذكرى وفاة الفنان الكبير محمود عبد العزيز وحرص محمد على أحياء ذكراه  وذلك عبر حسابه في موقع التواصل الإجتماعي "انستجرام". ونشر محمد محمود صورة له رفقة والده وعلق عليها، قائلا: "غداً ١٢ نوفمبر ٢٠٢٢ الذكرى السنوية السادسة لرحيل الأب و المعلم و السند و الضهر". وتابع:" قالولى الوقت هايعدي و مابيعديش، و قالوا الزمن بينسي و مانسانيش، انا فاكر كل حاجه، كل كلمه و كل لحظه، وكأن الزمن ثابت و ما بيمشيش". 

 

وواصل: "زى ما قلت و هافضل اقول، نصيحه لوجه الله:" املى عينك من حبايبك" كل واحد يملى عينه من اللى بيحبه و يصارحه بحبه، مش لازم نعلن مشاعرنا بعد ما يمشوا، لو بتحب حد روحله و قوله و اقعد معاه و املى عينك منه و استمتع بوجوده و بقربك منه". 

 

ودعى الله لوالده، وكتب" اللهم ارحم كل من رحلوا عنا و ثبتهم عند السؤال و صبر قلوب ذويهم و اشفى كل مريض و رد كل غائب و هونها علينا جميعاً يا رب العالمين، اسألكم الفاتحه والدعاء لأبويا و لكل من رحلوا عنا" واختتم محمد محمود عبدالعزيز منشوره، موجها الشكر لأحد أصدقائه، وقال: "شكراً صديقى العريز المخترم و المحترف محمد جابر على تركيب هذه الصوره، تسلم ايدك و جازاك الله خيراً".

الفنان والمنتج محمد محمود عبد العزيز محمد محمود عبد العزيز محمد محمود عبد العزيز يرزق بمولوده الأولى الفنان محمود عبد العزيز ذكرى وفاة محمود عبد العزيز

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