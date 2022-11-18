تعرف على جدول وأماكن عروض مهرجان القاهرة السينمائي في يومه الخامس

يشهد اليوم الخامس من فعاليات الدورة 44 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي برئاسة الفنان حسين فهمي العديد من عروض الأفلام الأولى في مختلف السينمات والمنافذ التابعة للحدث الفني الأبرز في مصر حاليا.

وتستمر فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ44 حتى يوم 22 نوفمبر الجاري.

وفيما جدول عروض الأفلام اليوم الجمعة 18 نوفمبر 2022

المسرح الكبير

3:15 | فيلم "طنين الأذن" | البرازيل| مدته 105 دقيقة

6:45 | فيلم "السد" |فرنسا، لبنان، السودان، قطر، ألمانيا، صربيا | مدته 80 دقيقة

9:15 | فيلم "علَم" | فرنسا، تونس، فلسطين، السعودية، قطر| مدته 104 دقيقة

مسرح النافورة

6:30 | فيلم "إيو" | بولندا، إيطاليا| مدته 86 دقيقة



المسرح الصغير

1:15 | فيلم "شئ قلته الليلة الماضية" | كندا، سويسرا| مدته 96 دقيقة



3:45 | فيلم "بامفير" | أوكرانيا، فرنسا، بولندا، تشيلي، لوكسمبورغ| مدته 103 دقيقة



6:30 | فيلم "المبدأ" | بوليفيا، أوروجواي، فرنسا | مدته 87 دقيقة

8:45 | فيلم "روابطنا" | فرنسا| مدته 85 دقيقة



مسرح الهناجر

3:00 | فيلم "انكشاف" | أمريكا| مدته 88 دقيقة

5:15 | فيلم "نرجعلك" | تونس | مدته 93 دقيقة

8:15 | فيلم "حصان تورينو" | المجر، فرنسا، سويسرا، ألمانيا | مدته 156 دقيقة



سينما الهناجر

1:30 | فيلم "يوميات نائب في الأرياف " | مصر| مدته 118 دقيقة

4:30 | "برنامج الأفلام القصيرة 2" | مدته 89 دقيقة



7:15 | "برنامج الأفلام 1" |

| مدته 86 دقيقة

10:00 | فيلم "الصخب الباريسي" | فرنسا| مدته 98 دقيقة



قاعة إيوارت

1:00 | فيلم "19 ب" | مصر| مدته 95 دقيقة

3:30 | فيلم "سنوات السوبر 8" |فرنسا | مدته 60 دقيقة

5:45| فيلم "البوهيمي" | التشيك، إيطاليا| مدته 143 دقيقة

9:00| "برنامج الأفلام القصيرة 3" | مدته 79 دقيقة



سينما الزمالك 1

12:00| فيلم "سانت أومير" | فرنسا| مدته 122 دقيقة

3:00| فيلم "ملوك العالم" |كولومبيا، لوكسمبورج، المكسيك، فرنسا، النرويج| مدته 111 دقيقة

6:00| فيلم "رابي كورناز ضد جورج دبليو بوش" | ألمانيا، فرنسا| مدته 119 دقيقة.

8:45| فيلم "الحب بحسب دالفا" |فرنسا| مدته 88 دقيقة.

8:45| فيلم "بولينغ ساتيرن " |فرنسا| مدته 114 دقيقة.

سينما الزمالك 2

12:45| فيلم "جزيرة الغفران" | تونس، لبنان، أمريكا| مدته 86 دقيقة

3:30| فيلم "جلال الدين" | المغرب | مدته 95 دقيقة

7:15| فيلم "الخطة 75" | اليابان، فرنسا، الفلبين، قطر| مدته 112 دقيقة

9:45| فيلم "الكلمة" | التشيك، سلوفاكيا، بولندا | مدته 121 دقيقة