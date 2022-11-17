انطلاق فعاليات الدورة التاسعة لملتقى القاهرة السينمائي

انطلقت اليوم فعاليات الدورة التاسعة لملتقى القاهرة السينمائي، الذي يضم 135 مشروعًا أصليًا واعدًا من جميع أنحاء العالم العربي، ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدورته الـ44.





وعرض اليوم 5 أفلام ضمن الأعمال المشاركة في الدورة التاسعة من ملقتى القاهرة السينمائي، بحضور ليندا بلخيرية مديرة الملتقى، وذلك بفندق "سوفتيل".

وجاءت الأفلام التي تم عرضها خلال فعاليات اليوم الأول لملتقى القاهرة السينمائي بدورته التاسعة كالتالي:

-فيلم "ملكة القطن"، ضمن مشاريع الأفلام الروائية المشاركة في مرحلة التطوير- من السودان للمخرجة سوزانا ميرغني، إنتاج كارولين دوب وأن ماري جسير.

فيلم "عزيز هالة" من المملكة العربية السعودية لجواهر العامري إنتاج محمد سندي، ضمن مشاريع الأفلام الروائية المشاركة في مرحلة التطوير.

-"في تلات أيام" من مصر، إخراج تامر عشري وإنتاج باهو بخش، ضمن مشاريع الأفلام الروائية المشاركة في مرحلة التطوير.

-"البحث عن وودي" من مصر لسارة الشاذلي إنتاج ماريان خوري، ضمن مشاريع الأفلام الوثائقية المشاركة في مرحلة التطوير.

-"يلا نلعب عسكرة" من اليمن للمخرجين مريم الذوباني وإنتاج محمد الجابري، ضمن مشاريع الأفلام الوثائقية المشاركة في مرحلة ما بعد الإنتاج.

تتوج المشاريع الفائزة في نهاية مهرجان القاهرة السينمائي يوم 20نوفمبر، من قبل لجنة تحكيم دولية متميزة مؤلفة من ثلاثة أعضاء:



مارييت ريسنبيك المديرة التنفيذية لمهرجان برلين السينمائي الدولي، الكاتبة والمخرجة فيولا شفيق من مصر، والمخرجة التونسية رجاء عماري.