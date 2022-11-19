بيعمل الجامب بالعافية .. "رضا عبد العال" يفتح النار على أحمد حجازي عقب لقاء بلجيكا

هاجم رضا عبدالعال، نجم الأهلي والزمالك السابق، الأداء الذي ظهر عليه أحمد حجازي، مدافع منتخب مصر خلال مباراة بلجيكا الودية.

وقال رضا عبدالعال، في تصريحات ببرنامج «اللعيب»، المذاع عبر فضائية «إم بي سي مصر»: «أحمد حجازي، بيلعب كورة (مبطلين) بيعمل (الجامب)، بالعافية، ولو في حالته، كان استطاع التعامل مع كرة هدف منتخب بلجيكا».

وأضاف: «أسامة جلال، أفضل من أحمد حجازي، وظهر بمستوى مميز في الدقائق التي شارك بها»، مؤكدًا: «أسامة جلال، يلعب على أحمد حجازي، بشكل أساسي في منتخب مصر».

ووجه رضا عبدالعال، رسالة إلى أحمد حجازي، قائلًا: «لو منك أطلب ملعبش في هذا التوقيت حتى تستعيد مستواك الفني».

وحقق منتخب مصر فوزًا صعبًا على بلجيكا، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي التي أقيمت بينهما مساء الجمعة، على استاد جابر الأحمد، في إطار استعدادات المنتخب البلجيكي لخوض نهائيات كأس العالم قطر 2022.