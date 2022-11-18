نص الفلوس.. محامي كهربا يُفجر مفاجأة مدوية بشأن غرامة الزمالك.. فيديو

كشف أشرف عبدالعزيز، محامي محمود عبدالمنعم «كهربا»، الجناح الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن موعد دفع اللاعب الغرامة لصالح نادي الزمالك.

وكانت المحكمة الرياضية الدولية «كاس»، قررت إيقاف كهربا، لمدة ستة أشهر لحين سداد الغرامة لصالح نادي الزمالك والتي تُقدر بمليوني دولار و5% فوائد من يونيو 2019.

وقال أشرف عبدالعزيز، في تصريحات لبرنامج «اللعيب»، المذاع عبر فضائية «إم بي سي مصر»: «كهربا، يشارك في تدريبات الأهلي، ويتم تجهيز اللاعب من أجل المشاركة في المباريات خلال الفترة المقبلة».

وأضاف: «كهربا، سيدفع الغرامة الزمالك خلال الأيام القليلة المقبلة»، مؤكدًا: «خلال أيام ستنتهي أزمة كهربا، وهذا الكلام على مسؤولي الشخصية بصفتي المحامي الخاص باللاعب».

وأوضح: «كهربا، سيدفع المبلغ اللي عليه فقط»، مضيفًا: «الغرامة فيها جزء على كهربا، والجزء الأخر يتحمله النادي البرتغالي».

وتابع: «كهربا، عليه هو ونادي أفيش البرتغالي 2 مليون و400 ألف دولار لصالح نادي الزمالك»، مؤكدًا: «كهربا، عليه نصف الغرامة وسيدفعها خلال أيام».

وأردف: «كهربا، سيدفع نصف الغرامة، وإذا لم يدفع النادي البرتغالي نصف الآخر، وقتها سأقول ماذا سنفعل، ولن أتحدث أكثر من ذلك».