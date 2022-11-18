عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نص الفلوس.. محامي كهربا يُفجر مفاجأة مدوية بشأن غرامة الزمالك.. فيديو

كهربا
كهربا

كشف أشرف عبدالعزيز، محامي محمود عبدالمنعم «كهربا»، الجناح الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن موعد دفع اللاعب الغرامة لصالح نادي الزمالك.

txt

بالترددات.. القنوات الناقلة والمجانية لـ كأس العالم 2022 بقطر

txt

شوبير: حسابات الزمالك في البنوك شغالة وفيريرا يبحث عن حل لأزمة الفريق

وكانت المحكمة الرياضية الدولية «كاس»، قررت إيقاف كهربا، لمدة ستة أشهر لحين سداد الغرامة لصالح نادي الزمالك والتي تُقدر بمليوني دولار و5% فوائد من يونيو 2019.

وقال أشرف عبدالعزيز، في تصريحات لبرنامج «اللعيب»، المذاع عبر فضائية «إم بي سي مصر»: «كهربا، يشارك في تدريبات الأهلي، ويتم تجهيز اللاعب من أجل المشاركة في المباريات خلال الفترة المقبلة».

وأضاف: «كهربا، سيدفع الغرامة الزمالك خلال الأيام القليلة المقبلة»، مؤكدًا: «خلال أيام ستنتهي أزمة كهربا، وهذا الكلام على مسؤولي الشخصية بصفتي المحامي الخاص باللاعب».

وأوضح: «كهربا، سيدفع المبلغ اللي عليه فقط»، مضيفًا: «الغرامة فيها جزء على كهربا، والجزء الأخر يتحمله النادي البرتغالي».

وتابع: «كهربا، عليه هو ونادي أفيش البرتغالي 2 مليون و400 ألف دولار لصالح نادي الزمالك»، مؤكدًا: «كهربا، عليه نصف الغرامة وسيدفعها خلال أيام».

وأردف: «كهربا، سيدفع نصف الغرامة، وإذا لم يدفع النادي البرتغالي نصف الآخر، وقتها سأقول ماذا سنفعل، ولن أتحدث أكثر من ذلك».

أشرف عبدالعزيز محمود عبدالمنعم كهربا بالنادي الأهلي نادي الزمالك نادي أفيش البرتغالي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الجرام يتخطى 1500 جنيه .. مفاجأة بخصوص أسعار الذهب الآن في مصر

لب وكروت شحن .. شاب يطلب استرداد تكاليف الخطوبة يثير الجدل على السوشيال ميديا

موعد مباراة المنتخب وبلجيكا بالكويت والقنوات الناقلة

اتاخدت على خوانة..ماذا قالت تقارير المستشفى عن تحاليل إدمان شيرين عبد الوهاب؟

أكلوا بـ4 ملايين جنيه..فاتورة مطعم بأبو ظبي تثير الجدل على السوشيال ميديا

قرار عاجل من النيابة تجاه الطفل المتهم بالتعرض لفتاة فرنسية بالمقطم

حل أزمة كهربا وعودته للمشاركة بأوامر الخطيب ورغبة الرعاة

أوشك أن يمزق "طرحة" العروس..عريس مصري يرقص في حفل زفافه بطريقة هيستيرية

ترشيحاتنا

سنن يوم الجمعة.. تعرف عليها كاملة بالتفصيل وبيان فضلها

رياح محملة بالرمال وأتربة عالقة.. الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة

جوجل تحذر الملايين من 4 تطبيقات خطيرة على موبايلات أندرويد.. تعرف عليها

بمشاركة السيسي.. أهداف القمة الأمريكية الأفريقية في واشنطن

قناة إماراتية مفتوحة تعلن إذاعة مباراة مصر وبلجيكا

الفيروس المخلوي.. تخصيص غرف عزل للطلاب المصابين بالمدارس بتعليمات من الصحة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يوفر 2500 فرصة عمل .. بدء التشغيل التجريبي لميناء 6 أكتوبر الجاف

بالأحمر.. روبي تفاجئ متابعيها بإطلالة غير تقليدية

أقوى من المضادات الحيوية .. طبق شوربة يجعلك تتعافي بأسرع وقت من المخلوي التنفسي

في عيد ميلادهما .. كيف غير الأبناء من تفكير وحياة منى زكي وأحمد حلمي؟

فيديو

الخير في أمتي.. طالب يثير ضجة على مواقع التواصل| فيديو جراف

مهرجان القاهرة السينمائي .. ندوة كاملة أبو ذكري والفيلم المصري ١٩ ب

المستشفى كامل العدد .. تعرف على تطورات إصابة لاعبي الأهلي / فيديوجراف

بمحضر شرطة.. شاهد| اللانش بوكس الذي تسبب في فصل طالب من المدرسة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.عمرو الديب

حدود المقدرة الاقتصادية الروسية في مواجهة التحديات

آية عبد الرؤوف

المستقبل والخوف من الغد.. ماذا نفعل؟

المستشار أسـامة الصعيدي

تبقى مصر في القمة بعد قمة المناخ

حازم الشريف

نعم للانتماء للوطن

هند عصام

حورس المنتقم

غادة جابر

رحلتي الأولى لمؤتمر الأطراف.. ورسائل السلام

عبد المعطى أحمد

جمعة سوداء عندهم .. بيضاء عندنا

د.هادي التونسي

وداعا يوسف الشاروني الإنسان

اﻟﻤﺰﻳﺪ