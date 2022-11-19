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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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مصر سباقة دائما.. سيد خليفة: مؤتمر المناخ خصص لأول مرة يوما للزراعة

مؤتمر المناخ
مؤتمر المناخ

قال  سيد خليفة نقيب الزراعيين، إن مؤتمر المناخ العالمى خصص لأول مرة فى جلساته يوما للزراعة تناولت كل ما يخص القطاع الزراعى فى كافة الدول مؤكدا أن  قمة المناخ مصدر فخر للمصريين خاصة أن الدولة نظمت أفضل قمة مناخ على مستوى العالم بشهادة مختلف رؤساء الدول.

وأضاف " خليفة " خلال استضافته ببرنامج صباح الخير يا مصر ، أن يوم الزراعة فى قمة المناخ تناول أهمية القطاع الزراعى خاصة أن الزراعة تمثل أهم قضايا الأمن الغذائى فى كافة دول العالم، لذلك مصر كانت سباقة فى إجراءات تنمية القطاع الزرعى خاصة مع إضافة 2.2 مليون فدان للأراضي الزراعية فى الدلتا الجديدة ، توشكى ، وسط وشمال سيناء ، الوادى الجديد تتزامن مع رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 .

وأشار إلى أنه لا يمكن فصل قطاع الزراعة عن باقى القطاعات الأخرى والمتمثلة فى الطرق والكبارى، الرى ، الكهرباء للوصول للأراضى الصالحة للزراعة  فى توشكى والدلتا الجديدة ، والضبعة  لأنها قطاعات متشابكة ببعضها البعض، فضلا عن  إمكانات توصيل المياه لهذه المساحات سواء مياه معالجة ، مياه رى .

وتابع أن مشروع توشكى بدأ عام 1996 وكان يستهدف تنمية وانتاج الغذاء ومكافحة التصحر ولكنه قابل تحديات طبيعية من ظواهر ومشاكل متعلقة بالرى ولكن الريادة السياسية أزالت جميع العقبات ونجحت فى زراعة 1.1 مليون فدان نتيجة شق قنوات لتوصيل المياه حيث تم زراعة 60 ألف فدان قمح فى توشكى و الدلتا الجديدة ومن المقرر مضاعفة هذه المساحات العام الحالى سواء فى توشكى أو الدلتا الجديدة . 
 

الزراعة الوادى الجديد شمال سيناء قطاع الزراعة صباح الخير يا مصر الدولة المصرية

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