أرز ولحوم بأسعار مخفضة 60%.. منافذ التموين والداخلية تخفف العبء عن المواطنين

في ظل الأزمات العالمية، التي تعصف بالعالم، وتتسبب في موجات ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء على مستوى العالم، تسابق الدولة المصرية الزمن لتوفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة بنسب كبيرة، ودعم المواطن قدر المستطاع بحزم ومظلات الحماية، سواء من العلاوات أو طرح السلع بأسعار مخفضة، حيث تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية في ضخ السلع الأساسية من اللحوم والدواجن، في المجمعات الاستهلاكية، وأيضا زادت من ضخ الأرز الأبيض في المنافذ وفروع الشركات التابعة للوزارة في مختلف المحافظات.

أسعار الأرز في التموين والمجمعات الاستهلاكية

ويأتي ضخ مزيد من السلع بأسعار مخفضة، بالتزامن مع توجيهات الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، للشركات القابضة للصناعات الغذائية بزيادة المعروض من الأرز الأبيض داخل المنظومة التموينية بسعر 10.5 جنيه للكيلو، فيما يصل سعر بيع الأرز كالتالي:

10.5 جنيه سعر الأرز الأبيض داخل المنظومة التموينية.

14.5 جنيه سعر الأرز بدلا من 15 جنيها كما كان في الأسابيع الماضية.

الأرز متاح فى كل فروع المجمعات الاستهلاكية على مستوى الجمهورية وعددها ‏‏1300 مجمع استهلاكى.

أرز بسعر مخفض خارج بطاقة التموين

وبهذا تكون وزارة التموين، قد خفضت أسعار الأرز الحر في المجمعات الاستهلاكية، بعدما قررت ضخ كميات الأرز الأبيض المعبأ وإتاحتها للمواطنين بالسعر الحر من خلال المجمعات الاستهلاكية التابعة لها على مستوى المحافظات، وعددها 1300 مجمع استهلاكي، يوفر السلع الحرة دون بطاقة تموينية.

كما اتخذت وزارة التموين والتجارة الداخلية، مجموعة من القرارات التنظيمية لتأمين المخزون الاستراتيجي من سلعة الأرز داخل المنظومة التموينية، تشمل توريد طن أرز من كل مزارع لديه فدان مزروع من الأرز، إذ يعتبر الأرز من السلع الأساسية التي تصرفها البطاقة بحصة بناء على عدد الأفراد على البطاقة، وتحصل البطاقة المدرج عليها أقل من 4 أفراد على كيس أرز واحد، فيما تحصل البطاقة المدرج عليها أكثر من 4 أفراد على 2 كيس أرز.

أسعار السلع

سلع مخفضة بنسبة 60% من وزارة الداخلية

وإلى جانب وزارة التموين، فقد قررت وزارة الداخلية، مد فعاليات المرحلة الثالثة والعشرين من مبادرة كلنا واحد، تحت رعاية الرئيس السيسي، لتشهد شوادر المبادرة إقبالا من المواطنين لشراء كافة السلع الغذائية بأسعار مخفضة تصل بنسبة تصل 60%.

مبادرة كلنا واحد، أطلقتها وزارة الداخلية، أول سبتمبر الماضي وتستمر حتى نهاية شهر نوفمبر، لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة بنسبة 60%، وذلك بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حيث تم التنسيق مع كبرى الشركات والسلاسل التجارية للمشاركة فى المبادرة لتوفير تلك السلع الغذائية وغير الغذائية من خلال 34 سلسلة، 1051 فرع، و4 شادر بمختلف محافظات الجمهورية.

وأيضا، كانت منظومة أمان التابعة لوزارة الداخلية، قد أعدت مساهمات لتخفيف الأعباء عن الأسر، وتوفير عبوات تحوي سلعا متنوعة بجودة عالية وطرحها بتخفيضات 50% في 1026 منفذ ثابت ومتحرك وسرادقات بالميادين.